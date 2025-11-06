為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獸醫佐打臉台中市府非洲豬瘟報告 周永鴻：盧秀燕說謊應負責

    2025/11/06 15:35 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人戴瑋姍今天主持直播節目《午青LIVE》，台中市議員周永鴻批評盧秀燕一再說謊、應負起最大的責任。（圖擷自民進黨YouTube頻道）

    民進黨發言人戴瑋姍今天主持直播節目《午青LIVE》，台中市議員周永鴻批評盧秀燕一再說謊、應負起最大的責任。（圖擷自民進黨YouTube頻道）

    非洲豬瘟中央應變中心宣布今明兩日逐步解禁，台中市議員周永鴻今（6日）表示，他收到王姓獸醫佐聲明，打臉台中市府疫調與專報說詞。王姓獸醫佐稱10月10日豬農沒有諮詢，獸醫佐僅被告知、更沒有治療行為；10月13日獸醫佐也沒有進行通報，市府說法顯然有誤。周痛批，台中市長盧秀燕一再說謊，應負起相關責任。

    民進黨發言人戴瑋姍今天主持直播節目《午青LIVE》，周永鴻表示，盧秀燕一再聲稱「拆彈成功」，實在太噁心。因為他取得王姓獸醫佐聲明，內容重重打臉台中市政府說詞。事實上，10月10日，獸醫佐接到豬農電話，僅被告知豬隻流鼻血，因為他無法前往案場確認，更不知道豬農後來投什麼藥。因此根本沒有台中市府所說，接受豬農諮詢，更沒有治療行為，市府報告有誤。

    此外，周永鴻指出，獸醫佐聲明，10月13日接到豬農電話正常出豬，因此當天根本沒有進行通報動作。一直到10月19日豬農再度告知豬隻死亡，才在隔日首度前往案場，說服豬農通報，並協助通報。因此，市府報告稱13日有通報，顯然有誤。獸醫佐也質疑，為何14日市府獸醫前往現場卻不採檢。

    周永鴻痛批，台中市政府一再說謊，出事只會推給基層、推給獸醫，盧秀燕市府又懶又壞，已經失職、失格、失能。盧市府螺絲掉滿地，延宕廚餘去化的外埔綠能生態園區，造成後來的「燕圾湖」；廚餘蒸煮稽查不確實，造成疫情破口；事後疫調更是錯誤百出，謊話連篇。因此除了相關局處首長下台之外，盧秀燕無能又公然說謊，也應負起最大的責任。

    因非洲豬瘟疫情事件，台中市長盧秀燕今天公開鞠躬道歉。（記者廖耀東攝）

    因非洲豬瘟疫情事件，台中市長盧秀燕今天公開鞠躬道歉。（記者廖耀東攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播