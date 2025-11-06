為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    11/15旗山首場大造勢 邱議瑩公布「中央級」卡司

    2025/11/06 15:42 記者王榮祥／高雄報導
    邱議瑩公布11月15日旗山大造勢卡司。（邱議瑩團隊提供）

    邱議瑩公布11月15日旗山大造勢卡司。（邱議瑩團隊提供）

    民進黨高雄市長黨內初選升溫，爭取提名的立委邱議瑩11月15日將舉辦「大旗美·大團結」造勢，今天公布中央級卡司，包括前農業部長陳吉仲、金曲歌王許富凱、楊烈，時事評論員鍾年晃。

    邱議瑩表示，高雄是座風雨不斷的城市，更需一位經得起淬煉、迎風前行的領導者，帶領城市邁向未來。

    她提到自己出身自美麗島受難家庭，從小就在壓迫中長大，需要比別人更早懂得責任與勇氣，27歲當選為台灣最年輕國大代表，隨後歷任中央政務官及6屆立委，30年磨1劍，從基層到中央，歷練紮實完整，即便民進黨處於最低谷，自己始終堅守在第一線。

    邱議瑩指出，即使遭遇罹癌和生命低潮，自己並未被擊倒，康復後更花了10年推動再生醫療法，只為多救回一條性命，也因經過落選又爬起、抗癌能逆轉的經驗，讓自己更具毅力與韌性的特質。

    對於未來，邱議瑩說高雄的下一個10年要「有機、有蛋」，提出「新國際機場」跟「大巨蛋造鎮」亮點政見，希望能帶領高雄迎向世界，呼籲市民朋友「請相信邱議瑩會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選」。

