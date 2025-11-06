為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳亭妃推太空主題萌樂園 打造親子友善城市

    2025/11/06 15:16 記者蔡文居／台南報導
    立委陳亭妃公布本週末推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，為家庭提供免費且安全的週末放電空間。（陳亭妃提供）

    爭取民進黨台南市長初選提名的立委陳亭妃今天召開記者會，公布本週末11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太空主題氣墊打造沉浸式親子遊樂場，為家庭提供免費且安全的週末放電空間，打造親子友善城市。

    陳亭妃表示，育兒不該是家庭的孤軍奮戰，政府與社會都應成為後盾。她承諾，未來將持續推動更多巡迴親子活動，擴增友善家庭公共空間並強化育兒支持政策，台南的每一位孩子都能被看見、被支持；讓每一位家長知道，他們不是孤單的。

    陳亭妃表示，活動將於11月8日上午10時至下午3時在新營南瀛綠都心公園登場，隔日同時段移師中西區武聖夜市旁舉行，現場除了大型氣墊遊具，還邀請深受大小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」演出互動，所有設施免費使用，氣墊區以號碼牌控管人流，確保孩童安全與遊玩品質。

    陳亭妃說，這是萌樂園系列首次採用「太空探索」概念，希望讓孩子在遊戲中動腦、動身，也動眼界。許多父母平日忙於工作，假日需要可以放心陪伴孩子的親子空間與活動，因此打造適合家庭的公共場域，是城市治理的重要一環，親子活動不是點綴，而是推動城市永續與幸福治理的核心。除了基礎建設、交通與產業發展，家庭與育兒支持同樣是提升城市生活品質的關鍵。

