    政治

    中共監控魔爪伸全球 陸委會：台灣不能成為駭侵跳板

    2025/11/06 14:52 記者陳鈺馥／台北報導
    國家資通安全研究院分析中國外洩監控資料，揭露中國不僅在其境內進行網路監控，還將技術「出口」至其他國家協助網路監控。陸委會今日強調，中共監控魔爪伸全球，台灣不能成為駭侵跳板。（圖擷取自陸委會臉書）

    國家資通安全研究院分析中國外洩監控資料，揭露中國不僅在其境內進行網路監控，還將技術「出口」至其他國家協助網路監控，並將台灣視為連網攻擊或駭侵的網路跳板。陸委會今日強調，中共監控魔爪伸全球，台灣不能成為駭侵跳板。

    陸委會發文指出，外洩文件顯示，中國掌握的監控工具有精準識別與攔截能力，不僅能封鎖VPN、即時通訊服務、社群平台，監控電子郵件，還能進行流量側錄與插入惡意程式，甚至在特定情境下進行中間人攻擊。

    陸委會提及，資安院提醒民眾，在國內應審慎使用抖音、小紅書、微博等中國社群平台，中國相關網路與社群系統有高機率彼此相互對照，可確認個人身分，使用者可能遭到跨境騷擾。

    陸委會強調，企業老闆方面，建議盤點跨國業務的資安風險，在與外國合作時，務必將資安納入考量，避免技術遭到濫用。

