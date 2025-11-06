為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴瑞隆：生育津貼增至5萬 敬老卡加碼上萬點

    2025/11/06 15:31 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委賴瑞隆舉辦「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃記者會。（記者田裕華攝）

    民進黨立委賴瑞隆舉辦「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃記者會。（記者田裕華攝）

    民進黨2026高雄市長初選將於下週起領表開跑，爭取提名的立委賴瑞隆今（6日）發布「希望高雄：幸福首都工程」的5大計劃政見，包括生育津貼從每胎新台幣3萬元提高至5萬元，育兒津貼也從每月5千至7千、提升至每月7千至1萬元，市民敬老卡更從每年1200點加碼至15000點。

    賴瑞隆今天在立法院召開記者會，指出高雄面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，因應國際企業進駐可能帶來的新興人口趨勢．須超前部署做好準備。他以「敢生、樂養、好托、安老」為政見核心，提出社福藍圖。

    「希望高雄：幸福首都工程」的第一項計劃為「高雄好友善」，賴瑞隆說明，將以成立高雄育兒基金，不僅要建立永續的育兒支持系統，還要創造完整可信賴的友善環境，例如規劃廣設特色化兒童公園、小型兒童圖書館、整合型親子館，提供課後共學、遊戲化探索教育的場域，使育兒成為親子共好的旅程。

    其次是「高雄好孕來」，生育津貼從每胎3萬元加碼至5萬元，並搭配中央補助10萬元，同步依據自身需求搭配贈送「高雄寶貝禮包」，作為支持新手爸媽的第一小步；同時也將擴大推動孕婦醫療諮詢及心理支持方案、爸爸育兒衛教、企業友善生育認證、重回職場支持計劃。

    賴瑞隆續指，第三是「高雄好養育」，育兒津貼配合物價趨勢，從現行每月5千至7千、提升至每月7千至1萬元，鼓勵多子女家庭；並規劃增加公托據點並改善從業人員待遇，讓家長可就近在經認證的環境安心送托。

    因應高雄目前的老年人口超過55.8萬人、占全市20%，賴瑞隆說，第四項為「高雄好關懷」，讓市民敬老卡從每年1200點提升至15000點，並且擴大運用範圍。最後一項「高雄好樂齡」，將全面盤點建立友善步道、廣設長者友善公園、銀髮健身俱樂部；並透過熟齡志工計畫、擴大終生學習能量等，讓長輩在地安老。使高雄成為亞洲樂齡指標城市。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播