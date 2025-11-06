對美國來說「不值錢」 蘇起：川普很可能願意與中國交易台灣

前國安會秘書長蘇起在「社團法人對外關係協會」與政治大學外交系合辦的「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會時受訪指出，川普很可能願意與中國交易台灣問題。（記者廖振輝攝）

針對美國總統川普與中國國家主席習近平在日前「川習會」時，沒有提到台灣問題，在馬政府時期擔任國安會秘書長的蘇起，今日下午參加「社團法人對外關係協會」與政治大學外交系合辦的「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會時受訪指出，他認為美國還沒有準備好談，包括川普的幕僚作業與策略目前都沒有準備好，但他認為美國會願意談，而且川普很可能願意與中國交易，因為台灣對美國來說「不值錢」，對中國大陸卻很值錢，而且從房地交易來說，「這樣一塊地交換了，一點都不可惜」，所以台灣現在要自己想辦法找到一條路，不能全靠美國。

蘇起表示，對於討論台灣問題，中國大陸很有自信，但可能是因為APEC會議並非談論台灣問題的場合，他認為川普與習近平明年4月談的可能性很高，這是一個過程，而且還有一段時間，而且美國也還要做準備，但他覺得中國大陸已經完全準備好了。

對於媒體詢問，如何看待台灣內部「疑美論」愈來愈多，蘇起說，「當然，我就是其中之一」，他認為美國現在沒有保衛台灣的能力、也沒有保衛台灣的意願，而且能力一直在緩慢降低，至於意願是從川普來了後突然降低。

蘇起還說，台灣現在處於很困難的狀況，並呼籲各政黨不要再想選舉的事情，而是應該多想一想如何面對這個狀況比較好。

在座談會上，蘇起指出，解決兩岸問題關鍵在於雙方願不願意談，以及是否有誠意談，談的背後還有更深的力量就是大環境，1988年李登輝剛上台，對岸認為李登輝是共產黨，可以接觸一下，而從李登輝角度來說，就是要走出前總統蔣經國的陰影；在馬英九時期兩岸關係更高，但由於台灣人面對兩岸談判非常恐懼，往往給第一線談判人員造成非常大困擾。

他說，早年中國大陸需要台灣，也願意配合台灣，如今以中國的實力，完全沒把台灣看在眼裡，無論總統或黨主席選舉結果如何，中國大陸的態度都一樣，只是多數人沒有感覺到；至於美國尤其川普是房地產商，台灣這塊地對川普來說一點都不重要，但對中國大陸很重要，因此美中進行交易的可能性很大，只是川普政府現在還沒有準備好交易。

蘇起強調，現今中國大陸的軍事實力已經跨出第一島鏈，過去台灣歷史上總是夾在美、日、中之間，過去曾被轉手2次，誰比較大，台灣就是誰的，如今中國在西太平洋實力上升、美國下降，因此美、中、日轉手的時間又到了，但台灣要問，轉手過程中會不會打仗？前2次轉手都有打仗，但沒有打到台灣，只是這次有點不一樣，台灣三黨應該透過民主討論，尋求與中國和平共榮。

出席同場活動的前陸委會主委夏立言則表示，兩岸領導人會面，必須雙方領導人有強烈的意願，而且要有共同政治基礎，「如果沒有『九二共識』，根本不可能！」

夏立言說，民進黨宣稱可以守住台灣主權，但過去前總統蔡英文執政8年邦交國掉了10個，兩岸關係糟糕到一塌糊塗；反觀前總統馬英九8年任內，因為兩岸關係有共識，台灣可以與很多國家簽訂自由貿易協定，免簽國家數目創下歷史高峰，還能參與世界衛生大會等表彰主權的活動。他呼籲民進黨要用更高的智慧來處理兩岸關係，而明天下午國民黨大陸事務部與海貿會、馬英九基金會將合辦「馬習會」10週年研討會。

此外，前海基會副董事長邱進益表示，由於民進黨不接受一中原則，兩岸沒有來往，如何能讓對岸接受中華民國存在的事實？他呼籲，只要兩岸坐下來談，其實就是承認對方，就是務實的做法，否則如果按照民進黨的政策繼續走下去，兩岸很可能擦槍走火，發生戰爭。

邱進益還說，如果民進黨不願意坐下來談，兩岸關係就完全沒有希望，盼民進黨要認真考慮，並認清國際現實與國際關係，而且「九二共識」是兩岸接觸往來的基礎，與「一國兩制」完全是兩碼子事情，不應被混為一談，而且除了「一國兩制」，還能有什麼更好的辦法？難道要「一國一制」嗎？

