追「台中指揮官」盧秀燕政治責任 綠營：自己報告別再躲局長背後

因非洲豬瘟疫情事件，盧秀燕公開鞠躬道歉。（記者廖耀東攝）

台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市疫調更連連出包，廣受外界撻伐，今疫情爆發第16天，台中市政府終於宣布首波懲處，包括台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益免去局長職務；但多名台中市民進黨議員質疑，「台中市指揮官」盧秀燕迄今未對爆疫情表示道歉，要求她負政治責任，向全國人民及台中市民道歉，拔官無法「棄車保帥」。

多名台中市議員中午得知台中市府宣布首波懲處名單後均直指，早該究責，動作卻慢半拍，陳淑華質疑，台中市長盧秀燕是台中市指揮官，她自己自疫情爆以來，應對也諸多爭議，包括第一時間捨市府防疫說明會，跑去參加台中購物節宣傳記者會，之後更多次「神隱」，如今盧秀燕又責任不上己身，推給下屬，推給基層，「政治人物連基本的承擔政治責任都沒肩膀」。

請繼續往下閱讀...

林祈烽也說，疫情爆發迄今，台中一連串決策失誤，導致中央不停地幫台中市擦屁股，盧秀燕還在說空話「及時拆彈」，如今懲處兩官員，根本「盧秀燕從從容容神隱、兩局長連滾帶爬扛責」。

江肇國、王立任痛批，因中央抽絲剝繭曝台中疫調一場謊言，盧秀燕退無可退「歹戲拖棚」上演拔官大戲，但最該負責的是身為防疫指揮官的盧秀燕，責任絕對推不掉，「沒有棄車保帥的事」，盧秀燕應該誠實面對、出面道歉，不要再粉飾太平。

林德宇更指，今天兩位局長被拉下台，盧秀燕目標不是為疫情負責，而是為自己「政治復出三部曲」，先說拆彈有功、再請局長請辭、規避明天議會專案報告的責任，盧秀燕這一場復出秀，「只為自己，不為台灣的豬農」。

李天生、陳雅惠則指出，盧秀燕今天把這陣子主責的兩局長拉下台，明天市府到議會專案報告，就應由盧秀燕自己來，別再躲局長背後。

陳俞融則要求新接任的兩局處首長務必引以為鑑，疫情好不容易控制，不能再有防疫破口。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法