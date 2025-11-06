中國男扛五星旗闖金門縣府灑「統一台灣」傳單 警方帶回偵訊

一名中國男子拿著「一旗兩國」旗幟進入金門縣政府。（讀者提供）

1名年約50歲的中國籍盧姓男子今天扛著特製的「一旗兩國」旗幟，一面是中華民國國旗、一面是中華人民共和國國旗大喇喇進入金門縣政府，一路從縣府大門開始拋丟有「統一台灣」等字樣的宣傳單，引起一陣騷動，縣府秘書許金象發現後立刻上前制止，並通知警方到場，將盧男帶走，目前正由金城警分局偵訊中。

前往縣府洽公的目擊民眾表示，該名男子一進到縣府大門口，就開始拋灑寫有「統一台灣」的紅色傳單，一路從大門口丟灑到辦公櫃台階梯，奇怪的舉動，引人側目；男子表示，這次帶了500張傳單要到金門宣揚「兩岸統一」的理念，丟完傳單後轉身離去，許金象出面制止。

該男子自稱是湖北人，11月4日就循小三通到金門自由行，住在金城鎮一家民宿內，他說，日前在廣州、上海就已經完成類似訴求，金門這一站是他早就預訂的目標。

盧男被警方告知，此舉可能會將他遣返，盧男說，只是做該做的事，目的已經達到，「無所謂」。

事發後，清潔隊員立刻在縣府前的民生路開始清理。有人說，這種行為在以前軍管時候早就被視為「匪諜」，不知道政府會如何處理？目前盧男正由警方會同移民署專勤隊，進一步釐清盧男的動機，並追查是否有其他不法行為。

1名年約50歲的中國盧姓男子今天扛著特製的「一旗兩國」旗幟，到金門縣政府灑傳單。（讀者提供）

中國盧姓男子一進到縣府大門口，就開始拋灑寫有「統一台灣」的紅色傳單。（記者吳正庭攝）

