    首頁 > 政治

    蘇巧慧出戰新北市長 侯友宜：想做事的人都給祝福

    2025/11/06 14:42 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜前往市議會備詢前受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜前往市議會備詢前受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委蘇巧慧獲得民進黨選對會建議徵召參選2026年新北市長選舉，引發各界關注。新北市長侯友宜今（6）日在市政行程中受訪，被問及此事時表示，歡迎想為新北做事、能為新北做事的人，他都給予祝福、加油。

    有網友說，如蘇巧慧參選提出「停辦新北歡樂耶誕城」政見，或可取得板橋區至少6成選票，是否代表活動造成的交通黑暗已讓在地民眾頭疼不已？侯友宜表示，近年交通狀況市府都有掌握，民眾也配合利用大眾運輸來玩，交通目前非常順暢，這項活動是城市品牌，也是國際知名活動，今年活動即將開幕，邀請大眾有機會來歡樂耶誕城玩。

    另外，有意參選新北市長的現任副市長劉和然在粉專貼出挑戰藝人許光漢穿搭，被問及此事時，侯友宜回應，做自己最好，要不斷為市民努力奉獻、呈現自己的理念讓大家看見。

    對於台電將核電現況評估報告送至經濟部，台電董事長曾文生昨表示，目前評估起來核二廠跟核三廠是有重啟的機會跟條件。侯友宜被問及此事時回應，核電廠如要重啟，一定要經過專業的評估，安全、供電穩定才是人民最期待的。

