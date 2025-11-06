林楚茵關切國軍無人機救災SOP 鄭天財歪樓要國軍學外國爆破堰塞湖

國防部長顧立雄6日出席立法院外交及國防委員會，就「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

強颱「樺加沙」今年9月襲台，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流釀花蓮地區重大災情，民進黨立委林楚茵今（6）日質詢肯定國軍第一時間出動各型無人機協助監測、救災，建議未來應結合防衛與防災，將「救災支援編組」制度化；而國民黨立委鄭天財雖向國軍致謝，卻話鋒一轉要求國軍評估參照蘇聯、中國、美國等國外案例，以軍事力量「挖掘」、「爆破」堰塞湖。

颱風夾帶豪雨，導致馬太鞍溪溢流潰堤造成花蓮20死、157傷、5失蹤的重大災情，超過504公頃農田被淹沒、1606戶民宅、7所學校及公務機關等皆遭受嚴重淤積，在國軍與數以萬計的民間志工化身「鏟子超人」的協助下，在一個月內順利恢復民生運作。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

林楚茵首先肯定國軍在花蓮馬太鞍堰塞湖救災時的表現，指出國軍第一時間出動「摩羯」戰術近程無人機及特戰部隊操作微型無人機，即時回傳災區影像、監控河口動態，展現「救災視同作戰」精神。建議未來無人機建軍應結合防衛與防災，制度化「救災支援編組」，讓科技建軍真正守護人民。

國防部長顧立雄答覆，國軍已結合陸、海軍各型無人機分區執行監偵與搜救任務。作計室次長連志威中將補充，救災現場由作戰區開設前進指揮所，依責任區編組救災部隊，陸海軍各型無人機分區執行監偵與搜救任務，並結合民間大型無人機協助噴灑支援。

陸軍參謀長陳建義中將更進一步說明，陸軍也依災區需求整合民間大型無人機，由化學兵提供藥劑，在指定地區實施空中噴灑，成效良好。

鄭天財也感謝所有國軍支援救援救助花蓮光復鄉，但是他話鋒一轉，要求從源頭解決問題，列出3項蘇聯、中國及美國案例，要求國軍評估以軍事力量「開挖」、「爆破」等方式協助農業部解決問題。

鄭天財並聲稱，以地形來說，內政部空勤總隊也有上去過（馬太鞍溪堰塞湖位置），地形也不是說完全都不能，飛機不能、直升機也不是完全都不能，他要求國防部去協助農業部、內政部等相關單位評估。

顧立雄答詢強調，國軍作為協助單位，這個（是否爆破或開挖）應該由專業團隊評估後，若有需要國軍協助，國軍再根據此評估，就能量所及範圍內去協助。

鄭天財又說，因為現在農業部沒有相關的設備，只能將現有林道拓寬，他認為這雖是其中一種做法，但對山林的水土保持可能也有很大影響，所以才希望國防部去協助。他指稱，美國的挖掘引流案例就是陸軍去評估的。

顧立雄回應，專業團隊評估與國軍如何協助是不同的事情，評估由專業團隊進行，國軍事站在協助的角色。

林保署今年9月底已說明，在該堰塞湖形成後已邀集國內專家召開多次諮詢會議，研商壩頂降挖、炸開壩體、壩頂虹吸抽水等湖區引流洩壓方案，但因堰塞湖位處偏遠山區，無道路可及，連人員都無法以步行到達，必須倚賴空勤總隊直升機接運始能安裝水位監測儀器，工程重機具無法運抵。

林保署當時強調，即使不再發生颱風或豪大雨，僅以一般雨量情況推估，堰塞湖也會在10月初溢流，以工程手段介入根本在技術上與時效上無法達成，最後評估不可行。

馬太鞍溪堰塞湖因颱風豪雨溢流潰堤，國民黨立委鄭天財6日質詢，以蘇聯、中國及美國爆破、挖掘堰塞湖為例，要國防部評估以軍事力量協助農業部。國防部長顧立雄強調，評估應由專業團隊進行，國軍僅站在協助角色，就能量所及提供支援。（圖取自國會頻道）

