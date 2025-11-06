議員批拔官2局長不能「棄車保帥」 盧秀燕下午2點親上火線說明

盧秀燕在疫情爆發後第15天終於道歉，並兩度鞠躬致歉，坦承防疫的過程當中做不好，並指「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。（記者蔡淑媛攝）

台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市疫調更連連出包，廣受外界撻伐，究責聲不斷，今疫情爆發第16天，台中市政府終於宣佈首波懲處，包括台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益免去局長職務；但多名台中市民進黨議員質疑，拔官也不能「棄車保帥」，要求她負政治責任，向全國人民及台中市民道歉；台中市府緊急通知，盧秀燕將在下午2點親上火線「進行議題說明」，說明內容引關注。

多名台中市議員中午得知台中市府宣佈首波懲處名單後均直指，早該究責，動作卻慢半拍，質疑盧秀燕是台中市指揮官，她自己自疫情爆以來，應對也諸多瑕疵，包括第一時間捨市府防疫說明會，跑去參加台中購物節宣傳記者會，之後更多次「神隱」，拔官也不能「棄車保帥」，要求她負政治責任，向全國人民及台中市民道歉。

台中市政府也緊急通知，盧秀燕下午2點將公開「進行議題說明」，說明內容及是否道歉引關注。

