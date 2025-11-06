藍白再表決輾壓年改！ 許美華：惡搞財政去吃屎

民眾黨立院黨團舉辦「年改不雙標 世代要共榮」記者會。（資料照）

年金改革戰火延燒，立法院聯席會議今（6日）初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」。國民黨籍民眾黨立委再度挾人數優勢，聯手表決輾壓，將攸關終止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪計算、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等條文，全數保留送交朝野黨團協商。對此，反紫光奇遊團團員許美華表示，如果真的要給錢，除了應該要好好算帳，把未來至少20年的財務帳估算清楚外，基於照顧弱勢的公平正義，公教人員絕對不是第一優先順序，這是她反對現在停止年金改革的主要原因。

許美華在臉書PO文表示，其實年改這題不是不能討論，但不是像藍白現在這種惡搞法，不考慮公平正義，開會不給反對者發表意見，更沒有考慮財政負擔增加後要怎麼應對，藍白完全不管這些，反正錢少了、年改提早破產，就是政府（aka 全民）要補，完全不想可能後果（consequence），反正我就只負責花錢買票討好選民，缺錢不關我的事，藍白立委現在喊停公教人員年改，就是這種不負責任的無賴態度。

許美華指出，想想看，如果台積電要蓋新廠，不先確認客戶需求、沒有算未來現金流，就閉著眼睛把廠蓋下去，這樣可以嗎？很多小草是科技業大廠工程師，我就問，台灣哪家有點規模的公司會這樣幹？這樣的政黨、政客，你們支持得下去？你們一直反覆背誦阿北說的「理性、務實、科學」的腦還在嗎？民進黨在國會過半時，完成了馬英九說該做不敢做的年金改革。

許美華續指，蔡英文第一個任期開始，年改上路至今7年多，逐年遞減公教人員的所得替代率，預計再3年就可以完成改革目標，過去7年已經因此回補了公教年金基金2500多億，至少確保一個世代的年金不會用盡，但藍白現在修法要終止年金改革，讓年金提早破產，其實就是把重擔丟給未來的年輕世代，是的，就是比我年輕的藍白小草們，之後就是你們要補這些財務缺口。

許美華分析，銓敘部提出來的財政精算是，如果現在停止年改，財政要多撥補年金4460億元才不會破產。如果分成20年撥補，平均下來一年要多負擔223億元，其實，說實在的，如果台灣經濟繼續好下去，台積電繼續賺大錢，要停止年改，財政也不是真的扛不起，但真的要祈禱台灣經濟不會被藍白搞爛，台積電已經超過10年持續位居台灣企業「繳稅王」，2023年台積電就貢獻了近千億元的稅金，佔全國營所稅總額18%，大家最好祝福台積電繼續賺大錢，可以讓藍白立委這樣繼續到處放火、開支票。

許美華說，普發一萬就2300億，光是財劃法，地方政府一年就要挖走四千億，還想設定每年不得低於前一年這種爛規則，是以為台灣有什麼金山銀山嗎？還是藍白的目的就是要搞死台灣財務？不要再說什麼台灣扣掉台積電還剩什麼了，全世界也只有一個台積電，台灣人就好好珍惜吧！

許美華怒批，說完財務，回來說民眾黨跟小草最喜歡講的公平正義，現在停止年金改革，給錢公教退休人員，對其他更廣大的勞工農民還有弱勢族群公平嗎？對未來年輕世代公平嗎？小草要不要看看下面這個數據？「公教人員的平均月退俸：公務員5萬395 元、教育人員5萬7973元，領國民年金的弱勢長輩：207萬人，月領不到4000元。勞工：1048萬勞工，月退休金最多不過25000元，老農：51.5萬位老農的月退休金為8100元。」

許美華直言，如果真的要給錢，除了應該要好好算帳，把未來至少20年的財務帳估算清楚外，基於照顧弱勢的公平正義，公教人員絕對不是第一優先順序，這是她反對現在停止年金改革的主要原因，今天寫年改這篇，她真的很努力保持理性客觀，忍到最後可以講這句了吧，「所有惡搞台灣財政的藍白立委都去吃屎」。

