藍白再表決輾壓！停砍教職年金修法 全案保留送協商

年金改革戰火延燒，立法院聯席會議今（6日）初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」。國民黨和民眾黨立委再度挾人數優勢，聯手表決輾壓，將攸關終止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪計算、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等條文，全數保留送交朝野黨團協商。

繼立法院司法及法制委員會昨天初審通過「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，司委會今與教育及文化委員會聯席審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，朝野立委展開激烈過招。

民進黨立委張雅琳表示，目前撥補給勞保1048萬人共約新台幣5170億元，而撥補給公保58萬人則高達5800億元，人數相差20倍，顯示過去對公教人員的照顧已相當足夠，持續改革才能確保勞工不會被雙層剝削，並讓所有在職者都能被國家好好照顧。

民進黨立委吳思瑤回顧，當初年改設置最低保障金額38130元，目的是為了維持退休人員的基本生活所需，而非像在野黨立委所說「拿去繳房貸」，這是社會難以接受的。針對在野黨質疑公務員已非「鐵飯碗」一說，她強調，若以犧牲現職教師權益來換取停砍退休將，將造成「重退職、輕現職」、退撫基金加速破產，現職人員屆時將領不到退休金，「切莫不要讓鐵飯碗成為破飯碗！」

此外，對於在野黨認為「國家財政好能承擔年改基金缺口」的說法，吳思瑤反駁說，這完全沒有財政紀律的觀念，預算的撥用絕非挖東牆補西牆，國防預算、台電預算各有其編列項目，不能用簡單一句「國家有錢」就混淆視聽。

國民黨立委王鴻薇指出，國家正面臨軍警消及教師等中堅力量的全面缺工、缺人才問題，部分教育團體理事長歸咎於錯誤的年改政策使教師被汙名化。此次修法是「停砍」、而非「恢復」過去制度，將所得替代率停止在2024年或2025年。

不過，王鴻薇也坦言，停砍年金確實會增加政府財政負擔，但應說清楚增加的數字，避免言過其實。她指出，提案所需要多撥補金額為4460億元，分20年撥補，平均一年約223億元。與短短五年內台電虧損高達4500億元相比，這筆金額未達拖垮全民財政的程度。

「我跟大家講，不只公教（退撫基金）不會破產，勞工更不會破產！」民眾黨立委張啓楷表示，若是欺負或霸凌公教人員，就是欺負他們的家庭及其一輩子的貢獻；我國是法治社會，當基金不足額支付，由政府依法該撥補就撥補，若違法不撥補就是不負責任的「渣男」。

條文逐條審查完畢後，朝野立委及官員對所有條文均無法達成共識。主持會議的司委會召委翁曉玲裁示，議程討論事項各條保留，全案審竣，須交由朝野協商、送院會處理。民進黨立委當場表達異議，但經在場的18位立委表決，6位民進黨立委反對全案保留，不敵12位藍白立委聯手贊成。

