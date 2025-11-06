基隆市府發言人體系全盛達7人 議員︰過水領高薪再去選舉

基隆市民政處長呂謦煒身兼市府發言人，發言人體系現多達6人，引起議員質疑。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府的發言人體系最多時達7人，昨天有副發言人林祐德宣布辭職投入議員選舉，市議員質疑市府養那麼副發言人，未為市府政策說明辯駁，過個水去選舉，明年選舉民政處長是否兼任選舉委員會總幹事，質疑「行政中立」的問題。市府發言人兼民政處長呂謦煒表示，依事件的輕重緩急決定說明的層級和對象，他個人沒意願兼選委會總幹事。

市府的發言人加上副發言人全盛時期有7人，包括發言人呂謦煒、余治明，副發言人林祐德、吳禹辰、林廷翰、張家馨、曾冠誠，林祐德昨天宣布辭去副發言人兼秘書，參選中山區議員，現在發言人體系剩6人。

市議員張之豪、張顥瀚和鄭文婷質疑市府養那麼多位副發言人，沒見過他們出來說明政策，坐領高薪，再洗個名稱去選舉，合適嗎？

鄭文婷、張顥瀚指出，昨天民政處長出面開記者會打臉議員，又恢復到發言人身分，副發言人們到底在做什麼，有為政策辯駁說明嗎？

此外，明年就要辦理市長選舉，現由副處長趙明華兼任，他有意退休，依規民政處長兼任選委會總幹事，張顥瀚提醒呂謦煒「行政中立」。

呂謦煒表示，他目前還是發言人，市府依事件的輕重緩急決定出面說明的對象和層級，可能由各局處自行回應，或者是透過發言體系來回應，他個人並沒有意願兼任選委會總幹事。

呂謦煒表示，副發言人他們除了發言說明市政工作，包含搜集回報媒體輿情等工作，也不是過個水，至於是否選舉，那是他們自己的生涯的規劃。

