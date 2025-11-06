蘇巧慧提新北耶誕城議題「講到重點」！ 板橋人驚喜：還不快投她

民進黨選對會昨建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長。（資料照）

民進黨選對會昨建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧今日受訪被追問網友關心的「新北歡樂耶誕城」活動議題，她特別提到，板橋人最在意的就是活動期間「交通問題」，且活動時間越長反應就越大，她未來會對此重新思考。不少網友對此表示，蘇巧慧的回應正中紅心，「板橋人甩掉14年塞車耶誕城的機會來了嗎！」還有網友笑稱，蘇巧慧回應一出，「已獲得70%板橋選民的票」。

蘇巧慧今日受訪時，被記者追問遭不少板橋在地人討厭新北耶誕節活動，蘇巧慧表示，該活動已經舉辦14年，而板橋人最在意的，其實就是活動期間交通大打結的問題，且舉辦時間越長，市民反應就越大。

蘇巧慧說，她的團隊是新的，在設計、執行力上都和過去有所差異，所以未來會用又新、又有活力的觀念來重新思考整個活動，希望能創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。

蘇巧慧言論一出，立刻引發在地人熱議，不少板橋網友留言表示：「板橋人甩掉14年塞車耶誕城的機會來了嗎！」、「好，就選妳了」、「支持支持支持」、「此舉已獲得70%板橋選民的票」、「各位板橋人你還不快投」、「支持停辦耶誕城！板橋人已經辛苦14年！」、「巧慧先得一分」。

但也有部分網友希望永遠停辦，或是每年辦在不同的地方，留言表示：「不要辦了，爛活動」、「既然是『新北』耶誕城，為什麼不是每年不同地方？」、「停辦耶誕城才是明智之舉」、「新北撒旦城可以永久取消嗎？誰這樣做，我就投她兩屆！」

