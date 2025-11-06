為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拒發普現金害總預算案擱置？ 蔣萬安：用「老本」不合理

    2025/11/06 13:27 記者何玉華／台北報導
    台北長蔣萬安在議會答詢時表示，北市沒有發現金的條件。（資料照，記者田裕華攝）

    台北長蔣萬安在議會答詢時表示，北市沒有發現金的條件。（資料照，記者田裕華攝）

    台北市政府總預算案昨送市議會大會一讀，民進黨籍市議員顏若芳等人不滿市府直接否定普發現金提案，將包含總預算在內共17個市府提案全數暫擱。台北市長蔣萬安今（6）日表示，中央普發現金1萬元是超收的稅收，民進黨議員是要台北市政府用老本，「我覺得完全不合理」，持續跟議會溝通。

    台北市議會民進黨團、國民黨團都提案請市府普發現金；民進黨團要市府加碼發2.1萬元；國民黨團提案用詞婉轉一點，請市府在兼顧財政紀律下評估普發現金，將部分超收稅收返還市民。

    蔣萬安昨天上午到市議會進行專案報告，說明市府超徵低於國稅比例，兩者在結構本質上不同；另考量財劃法修正後，中央補助款短少及未來債務，市府現階段沒有普發現金條件。民進黨團不滿市府直接否定提案，在昨天下午一讀審議總預算案及追加減預算案等共17案時，黨團幹事長顏若芳都以有意見為由暫擱。

    蔣萬安今出席活動受訪被問到此事時表示，中央是超收稅收普發民進黨議員是要北市府用老本，「我覺得完全不合理」，市府會持續與議會溝通。

    相關新聞請見：

    不滿北市府不普發現金 綠營杯葛總預算案

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播