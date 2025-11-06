為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    調整健保補充保費估影響480萬人 政院：不會為難小資族

    2025/11/06 13:06 記者鍾麗華／台北報導
    衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利，擬採年度結算繳納，對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。（行政院提供）

    衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利，擬採年度結算繳納，對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。（行政院提供）

    衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利，擬採年度結算繳納，對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，政府一直積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。

    現行健保制度下，除薪資外，也針對超過2萬元的股票等收入，收取2.11%補充保費。衛福部近日指明年將啟動補充保費修法程序，未來將修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費，另也提高單筆扣繳上限至5000萬元，並調整獎金補充保費收取門檻，影響人數估達480萬人，約可增加100至200億元的健保收入。

    衛福部健保署副署長龐一鳴補充表示，台灣目前一年收的健保費用約8000億元，其中150億元是來自股利所得，但會隨年度有所不同。健保是社會保險制度，越有能力的人協助越沒有能力的人，不過補充保費制度的修正現在是研議期，接續才會是溝通期、立法期，相關社會意見都會納入參考。

