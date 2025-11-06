解封前拔兩官止血！ 台中市府農業、環保局接任人選曝光

台中市政府環保局長將由前台北市政府環保局長吳盛忠接任。（圖：市府提供）

台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市疫調更連連出包，甚至到處「點火」，廣受外界撻伐，究責聲不斷，台中市政府今午緊急宣布，台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益即（6）日起免去兩位局長職務；因正值風頭中，台中市府也火速找好代理人選，環保局長將由前台北市政府環保局長吳盛忠接任，農業局長由現任市府參事李逸安代理。

台中市爆非洲豬瘟以來，中央進駐台中幫忙救火，但台中市府卻狀況百出，疫調跟防疫作為一再出包，連連荒腔走板作為，備受撻伐，究責聲不斷，台中市府終在疫情爆發第16天拔官，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益今起被免職。

請繼續往下閱讀...

不過，台中市議會明天要求市政府進議場進行非洲豬瘟專案報告，且明日正值禁運禁宰解封日，疫情風頭中，兩局主將被拔官，誰來掌舵引關注。

台中市政府也火速找好接任人選，宣布環保局由歷任台北市政府環境保護局局長、行政院環境保護署水保處長、空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務的吳盛忠接任。

農業局長由現任市府參事李逸安代理，市府指出，李逸安曾經擔任台中市經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長，市府期待倚重其對農經產業的熟悉，強化農產品拓銷與產業升級。

台中市政府農業局長由現任市府參事李逸安代理。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法