    政治

    蔣萬安、李四川選雙北形成「共伴效應」？ 戴錫欽：帶動整體能量

    2025/11/06 12:59 記者董冠怡／台北報導
    議長戴錫欽今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談論明年地方選舉。（《POP撞新聞》提供）

    身兼國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽今於《POP撞新聞》被問到，台北市長蔣萬安連任、副市長李四川去選新北市長，機率都很高？他說，輝達海外總部落腳台北市，對這兩人來說都是很大的加分，因此蔣萬安選台北、李四川同步選新北，機率確實存在而且很高。

    戴錫欽表示，民進黨在新北市徵召蘇巧慧，國民黨最強人選目前看起來應是李四川，但仍要視黨中央的提名機制如何進行，倘若最後確認是李四川勝選機率最高，「我想川伯會非常認真去考慮這件事」。

    蔣、李合作默契佳，對整體選情會否出現共伴效應？戴錫欽指出，李四川待過新北市、高雄市、台北市，不論雙北合作或是藍軍縣市首長合作，具有加分作用，就像馬英九當年選總統時，在最後倒數階段，多位國民黨籍縣市首長跳出來說，「我們準備好了」，讓民眾感受到這是一個很強大的執政團隊，帶動台灣能量和地方治理。

    戴錫欽認為，如果李四川參選新北市長，會有這樣的效果，他和蔣萬安、韓國瑜的默契都不用多說，與新北市的淵源也很熟悉，但在這樣的加分情況之下，不能就此覺得好像一切沒問題，仍要審慎樂觀看待選情。

