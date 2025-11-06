昔反對普發1萬登記衝第一 網紅徐閉遭網狠酸雙標霸氣回嗆

網紅徐閉PO文曬自己可以第一天登記，遭到大批網友狠酸雙標。（合成圖）

全民普發現金1萬元昨（5）日上午8點起開放登記，首日開放身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾登記，網紅徐閉PO文曬自己可以第一天登記，遭到大批網友狠酸雙標，對此，徐閉回嗆網友：「為什麼我不能領？我家繳七位數稅金不能領？」

網紅徐閉4日在臉書PO文曬自己可以第一天登記普發1萬，由於日前多次發文反對普發1萬，發放後卻衝第一個登記，遭到大批網友狠酸雙標。

網友紛紛狠酸：「你不要這麼現實好不好，雙標仔」、「又一口嫌體正直的青鳥」、「難怪綠營側翼常常自打臉」、「當初罵得像在革命，現在領得像在搶救經濟」、「反對是工作，領錢是生活」、「又是國難又是窮台的，結果賣台跑第一啦，網軍都這種咖嗎？」

對此，徐閉發文回嗆網友，網軍出來攻擊我雙標？我覺得普發現金本來就是錯誤，因為立法院本來就沒有權力編預算！法盲87就是聽不懂。她強調：「行政院硬要合法合憲編預算發錢，那為什麼我不能領？我家繳七位數稅金不能領？」而且她錢還沒拿到就提早捐出去了，直呼繳稅養一群辣雞還要被你們罵。

徐閉接著又發文，正面迎戰網友「要戰雙標我們今天就在這裡好好談一談」，要談雙標哪有草或國民黨支持者厲害？連黃國昌支持年改又變成反年改都能接受，沒看過這麼死忠的，寧可多繳稅養退休軍公教也要恨發錢給你的民進黨。國民黨支持者更扯，反共變舔共也可以，柯文哲墨綠變兩岸一家親草也可以。

