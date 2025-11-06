健保署擬調整補充保費 台聯批：先正視中配家屬等健保「呆帳」問題

現行健保制度針對超過2萬元的租金、利息與股利等，收取2.11％補充保費，衛福部將修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費。（資料照）

衛福部健保署擬修法調整補充保費收費措施，針對超過2萬元的租金、利息與股利等進行課徵。台聯黨主張，政府應優先正視醫療體系是否有浪費與呆帳問題，包含中國配偶的家屬、外籍勞工、外籍學生等非我國國民，現在都有資格投保全民健保，這對國人相當不公平，衛福部未彌補外國人投保漏洞前，不應該先拿國人荷包開刀。

台聯黨主席周倪安表示，面對健保的入不敷出，政府應當先從公平性思考健保問題。既稱全民健保，應該由全民付擔，不應找不相關的定存族，及創造台灣經濟的投資人，只限自然人不限法人，顯不公平。

請繼續往下閱讀...

對台灣勞工而言，年所得結構相當仰賴獎金與股票收益，周倪安認為，這兩種所得，往往是具風險性的，有可能遇到公司營運不佳而沒有三節獎金，或是投資被套牢之問題。就算有獲頒獎金，新制健保的課徵門檻低到只要超過最低薪資，就要課繳保費，這等於在沒有達到政策所期望的所得多者多繳，反而是懲罰所得少者。

周倪安表示，投資人領到股利超過兩萬元，但是股市卻被套牢是很常見的，政府如果還要對這樣的股民課徵補充保費，等於一隻牛剝兩層皮。這樣稅制等於是鼓勵散戶投資人不要長期持有，變相鼓勵炒股。而對於很多以定存維持退休開銷的長輩而言，如果定存獲利超過兩萬就要被課徵，是不是變相讓他們認為乾脆置產炒房更有利？

周倪安強調，台灣的健保費徵收金額超過所得稅，放諸世界本來就堪稱奇觀。對中產階級的觀感來說，民進黨雖然有在所得稅上減稅，另一方面卻又在健保費上擴增補充保費的數額，那是朝三暮四的欺騙。

台聯黨認為，應當優先正視醫療體系是否有浪費與呆帳問題，譬如中國配偶的家屬、外籍勞工、外籍學生等非我國國民，現在都有資格投保全民健保，這對國人相當不公平。日前逃逸外勞在台大醫院產子後即落跑，欠下醫院一百多萬呆帳就是活生生的案例。

台聯黨主張，外國人循商業保險途徑自行投保，不該進入全民健保系統裡，衛福部未彌補外國人投保漏洞前，不應該先拿國人荷包開刀！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法