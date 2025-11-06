邀黃國昌演講被2000則留言灌爆！政大政治系學會回應了

政治大學政治系學會粉專4日發文，宣傳民眾黨主席黃國昌將在20日於政大舉辦講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」。（取自政治大學政治系系學會）

政治大學政治系學會粉專4日發文，宣傳民眾黨主席黃國昌將在20日於政大舉辦講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」，沒想到，貼文湧入大量網友留言諷刺：「會問A答B嗎？」、「這樣最後應該要稱Q&B時間」，至今已有超過2000則留言。對此，政大政治系學會發布聲明表示，針對社群媒體上各界指教，會虛心檢討。不過，系學會也提到，大學校園應包容多元意見，希望將焦點回歸講座內容本身，並以理性、尊重的態度共同參與。

政大政治系學會昨日深夜發出聲明表示，感謝社會各界對政治大學政治系學會舉辦之政治實務系列講座一「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」的關注。目前該講座報名情況踴躍，已全數額滿，因此報名表單提前關閉。

學會表示，他們自本學期起啟動「政治實務系列講座」計畫，旨在搭建公共交流平台，提供多元立場觀點，並深化政治大學學生對於公共議題之理解與討論。本學年度首場講座「從野火到社運再到參政，年輕世代的政治實踐之路」，邀請彰化縣民進黨籍議員楊子賢先生，已於10月2日圓滿落幕。

「針對社群媒體上各界對本會之指教與關切，我們皆虛心檢討」。然而，大學校園應是包容多元意見、鼓勵理性討論之公共空間，這正是本會舉辦「政治實務系列講座」的初衷所在。期望透過邀請橫跨不同政治立場與專業領域的講者，提供政治大學師生拓展視野、增進社會對話與思辨能力的機會。「最後，本會期許各界將討論焦點回歸至講座內容本身，並以理性與尊重的態度共同參與這場講座。」

此外，黃國昌昨（5）日受訪時，也向政大同學喊話，若想看什麼叫問A答B，可以好好去看當天他在交通委員會的質詢，就能看到民進黨官員的功力。

