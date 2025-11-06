藍白強輾通過反年改法案 李忠憲：民眾黨出賣小草換選舉利益

資安學者李忠憲。（資料照）

年金改革戰火延燒，立法院聯席會議今（6日）初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」。國民黨和民眾黨立委再度挾人數優勢，聯手表決輾壓。對此，成功大學教授李忠憲表示，為了穩固特定選民群體（退休軍公教）的利益，用公共資源換取選票，但「小草不會發現」民眾黨把自己人賣了換升官的門票。

李忠憲在臉書PO文表示，國民黨的反年改是典型的豬肉桶政治（pork barrel politics）——換句話說，是為了穩固特定選民群體（退休軍公教）的利益，用公共資源換取選票。這是一種「照顧自己人」的算計，背後是現實的選舉利益，但台灣民眾黨反年改的邏輯就更複雜也更冷血一點。黃國昌等人的支持者多半是年輕族群，並不是年改受影響的對象，但會因反年改而受到傷害。

李忠憲指出，當民眾黨立法院黨團選擇通過反年改議案時，實際上是在背叛自己政黨原本的支持基礎，藉著「反年改」這個象徵性的議題，去討好國民黨的權力結構，為個人政治升級鋪路。

李忠憲續指，這就不是「拿豬肉給自己人吃」，而是把自己人賣了換升官的門票，但「小草不會發現」，因為「小草」這個群體的形成，本來就是情感認同大於理性分析的結果，他們崇拜的是一種「反菁英」「講真話」的幻象，不太會追蹤政策的具體利益分配。

李忠憲直言，正因如此，他們才會成為「小草」：柔軟、好動、但沒有根。風吹到哪裡，就往哪裡倒，真的很悲哀！

