院版外送員專法將出爐！ 洪申翰曝4保障：基本報酬、商保入法

勞動部長洪申翰。（記者田裕華攝）

立院社福衛環委員會今日舉行外送員權益保障相關草案公聽會。勞動部長洪申翰表示，政院版外送員專法已進入最後彙整階段，將儘速提出並送入立院審議。他也進一步公布專法四大規範包含，保障外送員基本報酬、商業保險入法等。

立法院社福及衛環委員會今舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會。洪申翰在會前受訪時透露，行政部門的版本已進入最後收整階段，上次委員會結束後，勞動部已與經濟部、交通部、金管會、衛福部等部會研商，更與工會、平台收整意見。

洪申翰強調，待今天公聽會結束後，勞動部將進行最後一輪彙整，並盡快提出行政部門版本送到立法院審議，盼政院版能參與委員會審議。

隨後，洪申翰在公聽會上報告時指出，洪申翰提到勞動部向來重視外送員勞動權益保障議題，並自2023年7月起，建立外送工會及外送平台業者對話溝通平台，目前已召開10次會議。透過長期參與雙方對話，包括針對定型化契約、報酬基本保障、停權及終止契約透明、建立申訴制度及提供商業保險等進行討論，勞動部在研議專法之規範內容時，均會審慎考量納入。

針對外送員專法規範事項，洪申翰說明，首先，透過擬訂外送服務契約的「定型化契約應記載及不得記載事項」，衡平外送員與外送平台業者間議約能力；二、保障外送員基本報酬，建立透明及可驗算的報酬計算方式及確保每筆訂單最低工資保障。

洪申翰補充，三、明確外送平台業者得與外送員終止外送服務契約之事由，並應將理由通知外送員及建立獨立處理小組之申訴機制，來保障外送員工作權；四、強化外送平台業者協助外送員投保職業災害保險責任，並將商業保險入法，保障外送員工作安全。

立法院社福及衛環委員會舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會，勞動部長洪申翰並列席說明。會前全國外送產業工會並在群賢樓外高喊口號表達訴求，民進黨團立委並到場表達立法支持。（記者田裕華攝）

全國外送產業工會並在群賢樓外高喊口號表達訴求。（記者田裕華攝）

