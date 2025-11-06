為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白初審通過「反年改」相關草案 郭昱晴：無視世代正義！

    2025/11/06 12:48 即時新聞／綜合報導
    立委郭昱晴。（資料照）

    立委郭昱晴。（資料照）

    立法院司法及法制委員會昨初審通過「反年改」相關草案，為了抗議藍白黨一昧維護退休公教人員的福利，罔顧廣大農民、勞工及國民年金被保險人退休金不足的嚴重問題。對此民進黨立委郭昱晴表示，年金改革倒退、無視世代正義！

    郭昱晴在臉書PO文表示，今天立法院審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，藍白卻不斷混淆兩件不同的事：「保險年金」與「職業年金」，「保險年金，包括勞保和公保，這是政府本來就要負最終責任的制度，所以政府會撥補，這沒問題，但職業年金是各行各業自己的退休制度，兩者性質完全不同，藍白硬把兩個制度混為一談，讓民眾誤會政府該補不該補的範圍。

    郭昱晴指出，這次《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法乍看是文字調整，但可能讓年金改革倒退，重新打開特權的大門。過去歷經艱辛的年改，就是為了保障制度的永續，讓社會信任政府的財政紀律。

    郭昱晴續指，銓敘部報告已清楚指出，修法後，未來20年政府要撥補4460億，由全民買單，基金也會提前4年用罄，這4460億平攤給納稅國民，以112年度繳稅的人口數697萬人為例，每人平均要多負擔6.3萬，繼續加下去恐怕不是照顧，而是拖垮。

    郭昱晴直言，她就問：「你願不願意用你多繳的稅（錢），來補他人的退休金？」年金制度不是任何人的特權，而是整個國家的社會契約。勞保也有撥補壓力，若退撫也放水，兩邊都破產，最後還是全民來負擔，公平嗎？我們要守的是永續，而不是討好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播