藍白初審通過「反年改」相關草案 郭昱晴：無視世代正義！

立法院司法及法制委員會昨初審通過「反年改」相關草案，為了抗議藍白黨一昧維護退休公教人員的福利，罔顧廣大農民、勞工及國民年金被保險人退休金不足的嚴重問題。對此民進黨立委郭昱晴表示，年金改革倒退、無視世代正義！

郭昱晴在臉書PO文表示，今天立法院審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，藍白卻不斷混淆兩件不同的事：「保險年金」與「職業年金」，「保險年金，包括勞保和公保，這是政府本來就要負最終責任的制度，所以政府會撥補，這沒問題，但職業年金是各行各業自己的退休制度，兩者性質完全不同，藍白硬把兩個制度混為一談，讓民眾誤會政府該補不該補的範圍。

郭昱晴指出，這次《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法乍看是文字調整，但可能讓年金改革倒退，重新打開特權的大門。過去歷經艱辛的年改，就是為了保障制度的永續，讓社會信任政府的財政紀律。

郭昱晴續指，銓敘部報告已清楚指出，修法後，未來20年政府要撥補4460億，由全民買單，基金也會提前4年用罄，這4460億平攤給納稅國民，以112年度繳稅的人口數697萬人為例，每人平均要多負擔6.3萬，繼續加下去恐怕不是照顧，而是拖垮。

郭昱晴直言，她就問：「你願不願意用你多繳的稅（錢），來補他人的退休金？」年金制度不是任何人的特權，而是整個國家的社會契約。勞保也有撥補壓力，若退撫也放水，兩邊都破產，最後還是全民來負擔，公平嗎？我們要守的是永續，而不是討好。

