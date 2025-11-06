大罷免亮票遭起訴求重刑 趙少康錯愕

前中廣董事長趙少康7月26日在大罷免案投票時涉嫌亮票。（資料照）

前中廣董事長趙少康7月26日在大罷免案投票時涉嫌亮票，台北地檢署今依違反「公職人員選舉罷免法」將他起訴，並請法院從重量刑。趙少康受訪表示，「我蠻錯愕的！」他本來就反對罷免，沒有犯罪動機，也不需要亮票表明態度。

趙說，大家和社會都很清楚，他是反對罷免的，「而且我本來要去非洲看動物大遷徙，我都沒去啦，我留下來投票，當然是反對罷免羅智強」、「我需要亮票給大家表示我的態度嗎？不需要嘛！」他沒有犯罪動機，也沒有亮票要讓大家看。

趙少康表示，有報導指出，檢察官說他已經選過那麼多次舉，應該不能亮票，對，但他從來沒有投過罷免票，罷免票是第一次，罷免票很小張，跟選舉的票不同。他原本覺得檢察官還蠻瞭解狀況的，因為檢察官把他的影片分段播出要他解釋，還在他的照片上說他目視前方，並沒有去看那個票，故意要亮票，「我根本沒有看那個票的正反面」。

趙強調，他已經跟檢察官說這次不小心，以後絕對不會這樣做，他不知道所謂犯後態度還要怎樣呢？怎麼樣比較犯後態度好？這個是主觀認定。員警詢問他有問有答，檢察官找他也是時間到了就去，檢察官要改時間，但他本來有事情還是尊重司法，這是他一向的態度。

趙少康重申，他沒有亮票的故意，檢察官認為故意那是檢察官的心證，但他作為當事人沒有故意，什麼叫做狡辯？犯後態度不好？他不懂，這樣的話，有什麼當事人態度是好的了，都可以解釋成不好。

