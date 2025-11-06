綠新北戰將就位！蘇巧慧曝林右昌未接電話：將繼續請益贏得勝利

民進黨籍立委蘇巧慧6日於立法院接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

獲民進黨選對會建議徵召參選新北市長的立委蘇巧慧今（6日）透露，她昨天（5日）有致電曾被點名選新北的民進黨前秘書長林右昌，但林可能在以色列，因此沒有接到電話；蘇強調，大家在各自不同的崗位上為台灣一起努力，她也會繼續向林右昌請益，贏得2026勝利。

蘇巧慧今天在立法院受訪表示，她很感謝民進黨選對會做成決議，推薦她成為新北市長的候選人，未來會循正式程序逐步完成提名，10月有長達將近兩週的徵詢期間，除了選對會成員的徵詢外，也有一個公開報名的期間，讓有志於服務新北市民的人選主動自薦，她是唯一報名的人選。

請繼續往下閱讀...

媒體關注，是否曾與林右昌聯繫？蘇巧慧證實，「我昨天也有打電話給右昌哥」，可能因為在以色列的關係，所以電話沒有接通到。林右昌最近這段期間，在美國、日本及以色列進行非常多參訪，也帶回很多新的觀念。

蘇巧慧說，大家是兄弟姊妹、最好的合作夥伴，會在各自不同的崗位上為台灣一起來努力，這是大家都有的共識，相信林也一定會這樣做；自己當然更會繼續請教、請益，和林右昌及整個團隊、所有新北市議員們，一起來贏得2026的勝利。

面對在野黨「藍白合」動向，大家都在爭取服務新北市民的機會，面試官就是全新北市民，自己準備很久、也已經準備好，面對藍白合後的對手，自己的觀念最新、執行力最強，將用這樣的態度和能力呈現在全新北市民面前，讓大家選擇誰來帶領這座城市。

至於台北市副市長李四川是否為最強對手？蘇巧慧說，她一直都按自己的節奏準備，這一年來踏遍新北每個地區，也見到非常非常多人事物，有紮實的地方連結和未來規劃，會照節奏繼續往前進，期待明年可以完成任務，和新北市民一起努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法