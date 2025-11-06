為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國防部證實10月1日成立AI專案辦公室 視AI發展需求擴編

    2025/11/06 11:41 記者方瑋立／台北報導
    國防部戰略規劃司長黃文啓中將6日答詢證實，國軍已於10月1日成立人工智慧（AI）專案辦公室。（圖取自國會頻道）

    國防部戰略規劃司長黃文啓中將6日答詢證實，國軍已於10月1日成立人工智慧（AI）專案辦公室。（圖取自國會頻道）

    國防部戰略規劃司長黃文啓中將今天答詢證實，國防部已於今（2025）年10月1日成立「人工智慧（AI）專案辦公室」，依現員編制整合部內推動AI相關業務，未來會視軍事投資建案實需擴大規模；國防部長顧立雄補充說明，此辦公室目前仍在試行當中，尚未有擴大規模的具體時程。

    立法院外交及國防委員會今天邀請國防部專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

    國民黨立委徐巧芯質詢關切國軍AI發展具體作為，國防部戰略規劃司長黃文啓中將答詢證實，國防部配合行政院政策指導，目前透過整合評估司轄屬的國防創新小組（DIO）管道引進成熟AI產品，先期導入影像判別、電腦防護、防駭等類別，後期軍事應用則將視AI發展及成熟度，逐年納入後續規劃。

    至於是否建構專案辦公室，黃文啓證實，國防部已經在10月1日成立人工智慧（AI）專案辦公室，目前屬內部組織調整，進行各單位推動AI業務的整合，未來會視軍事投資建案中關於AI的部分，再研擬擴大規模、適度調整員額編入預算。

    國防部長顧立雄說明，目前AI辦公室仍在試行當中，並協調各單位需求，做整合策略規劃，尚未有擴大的具體時程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播