前輪船公司董事長黃淑美捲土重來 宣布參選高雄三民區議員

前輪船公司董事長、前議員黃淑美宣布參選高雄三民區議員。（記者黃良傑攝）

前高雄輪船公司董事長、曾任4屆議員的黃淑美，屬泛綠系統，今（6）日宣布捲土重來參選三民區議員，她在輪船公司拚營運試圖轉虧為盈過程中，站在專業經理人的角色，提出多項改革計劃，還清理內部風紀，親自將涉嫌舞弊的同仁交政風單位查察，深受市長陳其邁肯定。

黃淑美發現輪船公司經營上的種種問題，無懼內部反對全面改革的勢力，秉持以往擔任民代敢做敢衝的性格，自然也得罪不少人，她表示完成改革的階段性任務，是她給自己的期許和使命，任職3年半，完成許多改革，打造明確方向和軌道。

因另有生涯規劃離開輪船公司，旗鼓渡輪未來營運仍有另一階段的改革空間，而她所謂的生涯規劃，隨著準備投入選戰而曝光。

黃淑美持續關心地方發展與黨的整體布局，她表示，2018年前市長韓國瑜崛起之際，民進黨在高雄市議會一口氣痛失11席，反觀三民區長期是泛綠大票倉，過去三民區市議員選舉民進黨都是提名5席，即使上一屆只有應選7席議員空間，民進黨為爭取議會過半，至少也是提名4席。

據了解，三民區的人口有增加之趨勢，2026年可望再恢復應選8席，即較上屆增加1席空間，應趁勢擴大布局，近日卻傳出僅規劃提名3席，與過去「至少提名過半」的原則明顯不同，不進反退，她呼籲民進黨回歸正常提名，秉著過半提名的一向作法，不能棄守一席、不戰而降，只會讓支持民進黨的選民失望。

