網友提議停辦「新北歡樂耶誕城」 蘇巧慧回應了

民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長。（資料照）

民進黨選對會昨建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長，有網友提議停辦「新北歡樂耶誕城」活動，可在板橋斬獲破6成選票。對此，蘇巧慧表示，板橋人最在意的就是交通大打結，舉辦期間越來越長、反應也越大，她未來會重新思考，希望創造讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。

民進黨選對會昨天下午召開會議，據發言人吳崢轉述，選對會一致決議，將向中執會建議，徵召蘇巧慧參選2026新北市長，後續徵召提名作業待中執會確認後進行。蘇巧慧則說，已做好準備承擔重任，會籌組最強團隊，打贏2026的選戰。

新北耶誕城開幕在即，往年的交通壅塞問題再度掀起民怨。面對網友訴求，蘇巧慧今天受訪表示，板橋耶誕城已經14年了，其實板橋人最在意的就是在舉辦的期間，交通都是大打結，如果舉辦期間越來越長，市民的反應也越來越大。

蘇巧慧強調，她的團隊是新的，在設計感和執行力都與過往有所差異，她會用更新、更有活力的觀念，重新思考這整個活動，包括是在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，希望能夠創造一個讓新北人認同，讓外地人喜愛的活動。

