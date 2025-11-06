曝鄧惠文與黃國昌分道揚鑣往事 沈榮欽：識人功力的確犀利

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔、偷拍等政治風暴。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，2019年底，鄧惠文與黃國昌分道揚鑣，雖然不知當時鄧惠文的心路歷程，但是她的識人功力的確犀利。

沈榮欽在臉書PO文表示，識人之明從來不是一件容易的事，2019年底，當時仍在時代力量的黃國昌和鄧惠文交好，邀請鄧惠文參加他的直播，談到黃國昌與妻子的關係等，是鄧惠文擅長的領域，也讓鄧惠文有機會近距離觀察黃國昌。

沈榮欽指出，直播時沒有任何人看出兩人有任何異狀，甚至可說相談甚歡，就在直播後數天，在黃國昌主導下，時代力量決定在 2020 不分區立委提名名單中，將鄧惠文排在第一名，以當時時代力量的得票率，幾乎篤定讓鄧惠文進入國會。

沈榮欽續指，但是就在時代力量準備公布不分區立委推薦名單前夕，鄧惠文竟然宣佈退出，之後她的這篇臉書震驚各界，原來她辭去黃國昌的邀約並不是無心政治，而是改披綠黨戰袍，同樣列為不分區第一名，但是綠黨的聲勢遠不如時代力量，果不其然鄧惠文無能進入國會，之後似乎也放棄了從政的想法。

沈榮欽直言，鄧惠文退出後，黃國昌主導的時代力量改將陳椒華列為不分區第一名，黃國昌自己則排在第四名。最後陳椒華順利當選，成為忠實的黃國昌盟友，但是黃國昌本人則意外落選。失去政治舞台的他，成立吹哨者協會，實際上變為東廠組織，以政治偵蒐為目的，直到近日爆發出的不違背職務收賄罪等爭議，可謂臭不可聞，雖然不知當時鄧惠文的心路歷程，但是她的識人功力，的確犀利。

