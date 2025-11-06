為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曝鄧惠文與黃國昌分道揚鑣往事 沈榮欽：識人功力的確犀利

    2025/11/06 12:42 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔、偷拍等政治風暴。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，2019年底，鄧惠文與黃國昌分道揚鑣，雖然不知當時鄧惠文的心路歷程，但是她的識人功力的確犀利。

    沈榮欽在臉書PO文表示，識人之明從來不是一件容易的事，2019年底，當時仍在時代力量的黃國昌和鄧惠文交好，邀請鄧惠文參加他的直播，談到黃國昌與妻子的關係等，是鄧惠文擅長的領域，也讓鄧惠文有機會近距離觀察黃國昌。

    沈榮欽指出，直播時沒有任何人看出兩人有任何異狀，甚至可說相談甚歡，就在直播後數天，在黃國昌主導下，時代力量決定在 2020 不分區立委提名名單中，將鄧惠文排在第一名，以當時時代力量的得票率，幾乎篤定讓鄧惠文進入國會。

    沈榮欽續指，但是就在時代力量準備公布不分區立委推薦名單前夕，鄧惠文竟然宣佈退出，之後她的這篇臉書震驚各界，原來她辭去黃國昌的邀約並不是無心政治，而是改披綠黨戰袍，同樣列為不分區第一名，但是綠黨的聲勢遠不如時代力量，果不其然鄧惠文無能進入國會，之後似乎也放棄了從政的想法。

    沈榮欽直言，鄧惠文退出後，黃國昌主導的時代力量改將陳椒華列為不分區第一名，黃國昌自己則排在第四名。最後陳椒華順利當選，成為忠實的黃國昌盟友，但是黃國昌本人則意外落選。失去政治舞台的他，成立吹哨者協會，實際上變為東廠組織，以政治偵蒐為目的，直到近日爆發出的不違背職務收賄罪等爭議，可謂臭不可聞，雖然不知當時鄧惠文的心路歷程，但是她的識人功力，的確犀利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播