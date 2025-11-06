看台北市長選舉 戴錫欽：蔣萬安不能再靠形象包裝

議長戴錫欽今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談論明年市議員選舉。（《POP撞新聞》提供）

台北市議長戴錫欽今（6）日受訪表示，列舉歷任市長馬英九、郝龍斌、柯文哲至現任的蔣萬安任內讓市民有感的政績，談到明年市長選舉，他說，蔣萬安雖有現任優勢、形象良好，但是不能再用形象去做包裝，必須拿出更多政績說服選民支持。

身兼國民黨台北市黨部主委的戴錫欽在新任黨主席鄭麗文上任後確定留任，今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，馬英九任內有感政績包含運動中心、小巨蛋、環東大道通車、台北101完工開幕；郝龍斌任內有花博、開啟雙城論壇、推動YouBike、設置市民熱線一九九九；柯文哲任內有開放政府、i-Voting、西區門戶計畫、世大運；蔣萬安上任後，「協助善後」大巨蛋工程「收尾」，帶動周邊經濟復甦，近期輝達落腳台北市塵埃落定，捷運信義線東延段將通車、民汐線也在準備中。

請繼續往下閱讀...

戴錫欽指出，國民黨在明年市長選舉中，除了有現任的執政優勢，黨內很多在地深耕的明星級議員、知名度及聲量也高，將成選戰一大助力，但他也提醒蔣萬安，台北市的選民理性成分非常高，不能再用形象去包裝，必須拿出更多政績。另，「2022年市長選舉還有黃珊珊，這次有或沒有，基本上會跟民眾黨那邊做很好的溝通」，原則上審慎樂觀看待明年選舉，藍白合應有譜，預估蔣萬安連任機率過半。

黃暐瀚詢問，民進黨台北市長參選人，蔣萬安最後會遇到誰？誰又會是蔣萬安的最強對手？戴錫欽覺得，民進黨應會將吳怡農與潛在人選苗博雅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌等人納入內部民調評比，看看誰的勝選機率較高，他推估蔣萬安可能會遇到吳怡農或苗博雅，不太可能是王世堅，因為王已表態無意參選。

不過，如果是對到王世堅，將是一場有別於傳統的選戰。戴認為，王世堅目前聲量很高，深受各界喜愛，倘若王真的代表民進黨參選台北市長，那麼選舉氛圍與過程會跟以往的傳統選戰完全不同，須有不同因應方式，不過，聲量高、受歡迎跟適不適合擔任市長，選民也會思考判斷。

對於苗博雅非民進黨籍也被納入評估？戴錫欽說，苗被綠營認為是比較有號召力和議題能力，可以吸引年輕選票，但會不會是她（出線），不敢講，但應會是民進黨考慮的選項之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法