議員陳雅惠痛批防疫荒腔走板 中市副市長：依法追究相關責任

台中爆發非洲豬瘟，民進黨市議員陳雅惠（左二）6日質詢時怒批，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是人禍。（記者歐素美攝）

台中市議會7日將就梧棲非洲豬瘟疫情召開專案報告，民進黨市議員陳雅惠6日質詢時怒批，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是人禍。她指出，外界都在看盧秀燕市長如何帶領市府團隊面對問題，結果一連串荒腔走板的防疫作為，讓全國傻眼，甚至被戲稱是「防疫豬隊友」；副市長黃國榮回應表示，市府已針對疏失部分進行檢討，不會只懲處基層人員，市府會依法辦理、追究相關責任。

市議會7日進行都建水業務質詢，市議員陳雅惠、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁等人聯合質詢，批評市府非洲豬瘟疫情專案報告書內容空洞、避重就輕，要求市府調查清楚，勇於承擔。

請繼續往下閱讀...

陳雅惠表示，市府送交議會的書面專案報告共33頁，看完只有更生氣！內容避重就輕、重點不明，真正的問題毫未交代清楚，反而只見基層人員遭懲處，市府高層一個都沒事，這就是盧市府給市民、給全台豬農、甚至給全國人民的交代嗎？7日的專案報告能解決問題嗎？看起來還是沒有啦！

副市長黃國榮對此回應表示，市府已針對疏失部分進行檢討，由秘書長成立調查小組，釐清責任歸屬後會依程序交由考績委員會處理，強調不會只懲處基層人員，市府會依法辦理、追究相關責任。

但陳雅惠不滿回應，強調外界關注的不是程序，而是態度與誠意，呼籲市府在專案報告前「好好想清楚」，不要再推卸責任，應該勇於承擔，給台中市民與全台豬農一個明確交代。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法