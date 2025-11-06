為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    議員陳雅惠痛批防疫荒腔走板 中市副市長：依法追究相關責任

    2025/11/06 11:14 記者歐素美／台中報導
    台中爆發非洲豬瘟，民進黨市議員陳雅惠（左二）6日質詢時怒批，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是人禍。（記者歐素美攝）

    台中爆發非洲豬瘟，民進黨市議員陳雅惠（左二）6日質詢時怒批，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是人禍。（記者歐素美攝）

    台中市議會7日將就梧棲非洲豬瘟疫情召開專案報告，民進黨市議員陳雅惠6日質詢時怒批，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是人禍。她指出，外界都在看盧秀燕市長如何帶領市府團隊面對問題，結果一連串荒腔走板的防疫作為，讓全國傻眼，甚至被戲稱是「防疫豬隊友」；副市長黃國榮回應表示，市府已針對疏失部分進行檢討，不會只懲處基層人員，市府會依法辦理、追究相關責任。

    市議會7日進行都建水業務質詢，市議員陳雅惠、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁等人聯合質詢，批評市府非洲豬瘟疫情專案報告書內容空洞、避重就輕，要求市府調查清楚，勇於承擔。

    陳雅惠表示，市府送交議會的書面專案報告共33頁，看完只有更生氣！內容避重就輕、重點不明，真正的問題毫未交代清楚，反而只見基層人員遭懲處，市府高層一個都沒事，這就是盧市府給市民、給全台豬農、甚至給全國人民的交代嗎？7日的專案報告能解決問題嗎？看起來還是沒有啦！

    副市長黃國榮對此回應表示，市府已針對疏失部分進行檢討，由秘書長成立調查小組，釐清責任歸屬後會依程序交由考績委員會處理，強調不會只懲處基層人員，市府會依法辦理、追究相關責任。

    但陳雅惠不滿回應，強調外界關注的不是程序，而是態度與誠意，呼籲市府在專案報告前「好好想清楚」，不要再推卸責任，應該勇於承擔，給台中市民與全台豬農一個明確交代。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播