    雲林縣長選戰暗潮洶湧 一變數將是選戰結果最大關鍵

    2025/11/06 11:01 記者黃淑莉／雲林報導
    2026再披戰袍，立委劉建國說，尊重黨中央徵召與提名機制。（記者黃淑莉攝）

    2026再披戰袍，立委劉建國說，尊重黨中央徵召與提名機制。（記者黃淑莉攝）

    2026地方大選接近，民進黨選舉對策委員會昨（5）日開會拍板立委蘇巧慧參選新北市長，雲林縣再受關注，綠營立委劉建國再披戰袍呼聲最高，國民黨由立委張嘉郡出戰，幾乎已成為「共識」，民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊數月前公開表態參選，3位可能參選人勤走基層，動作頻頻，外界認為未來是否藍白合將成為選戰結果最大變數。

    劉建國連任5屆雲林第二選區立委，2022年本屆縣長選戰，民進黨徵召他出馬挑戰爭取連任的張麗善，投票結果劉建國以4萬4899票差距敗選，他深耕地方多年，在綠營基層擁有穩固支持，一直被視為綠營下屆縣長選舉的主要人選。

    劉建國受訪表示，縣長提名人選黨內仍在討論中，還沒有最後決定，他完全尊重黨中央徵召與提名機制，也相信黨會推出最能帶領雲林進步的人才，此刻他是立委，最重要是持續為雲林鄉親把關、爭取建設，未來無論站在哪個位置，都會用最大的努力，守護雲林，讓家鄉更好。

    國民黨部分，張嘉郡被視為黨內「共識人選」，她是前雲林縣長張榮味的女兒、現任縣長張麗善的姪女，家族在雲林深具影響力，本屆被提名擔任國民黨不分區立委，外界推測是為接棒，代表「張家」參選2026縣長選戰。

    張嘉郡就任立委後也多次被詢問，她雖沒有公開表態，不過曾回應強調，她的信念是帶領雲林縣脫離貧窮，實現脫胎換骨的轉變，希望能努力實現這個目標，為雲林縣的發展貢獻力量。張嘉郡從去年至今頻頻出席地方活動，無論是地方建設動土、藝文活動、農業推廣都可見她與張麗善同框，接棒意味濃。

    雲林縣百里侯之爭，各方勢在必得，隨著各陣營人選即將確定，選戰也將逐漸白熱化，化，藍白合將成為選戰變數之一，但藍綠對決仍是選戰的主調。

    參選2026雲林縣長選戰，立委張嘉郡未正式表態，不過動作頻頻接棒味濃。（記者黃淑莉攝）

    參選2026雲林縣長選戰，立委張嘉郡未正式表態，不過動作頻頻接棒味濃。（記者黃淑莉攝）

    民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊數月前即在臉書宣布將參選下屆雲林縣長。（擷圖自林宜豊臉書）

    民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊數月前即在臉書宣布將參選下屆雲林縣長。（擷圖自林宜豊臉書）

