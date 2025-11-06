今年1至10月赴中失聯、遭關押178人！陸委會：較去年增3倍

國人赴中失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由，2024年統計有55人，今年1月至10月統計178人，較去年全年增加逾3倍，國人赴中人身安全風險大幅增長。（圖擷取自陸委會臉書）

國人前往中國後，失聯、遭中共不當留置盤查或關押層出不窮。陸委會公布最新統計數據，今年1月至10月統計有178人，較去年全年增加逾3倍，國人赴中人身安全風險大幅增長。

陸委會統計，2024年國人赴中失聯、遭不當留置盤查，或疑遭限制人身自由共有55人，2025年1月至10月有178人，較去年全年增加逾3倍。

值得注意的是，今年178人比去年顯著增加，分別為1月14人、2月5人、3月11人、4月25人、5月22人、6月22人、7月21人、8月13人、9月24人、10月21人，中共當局持續盤查、抓捕台灣民眾。

陸委會提醒，中共執法具高度不確定性，法制長期欠缺透明，國人赴中誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，務必謹慎思考赴中的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。

陸委會強調，國人如有必要前往，行前可至本會「國人赴中港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

