國台辦稱願與國民黨謀統一 葉耀元：國民黨腦袋食古不化從來沒有成長過！

中國國台辦5日表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨在內的台灣各政黨、人士，為國家謀統一。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，中國要的就是台灣承認一中，然後中國以後就可以暢行無阻的「代表」台灣了。

葉耀元在臉書PO文表示，真不知道這是「口頭各表」還是「蛋頭各表」。假設台灣跟中國都堅持一個中國原則，請問台灣的主權在誰身上？世界上多數的國家都認同中華人民共和國是中國，然後國民黨現在想要飛蛾撲火的把台灣主權葬送在自始至終都不存在的「一中各表 aka 九二共識」，請問這種大頭症要怎麼治療才有辦法？還是要讓中共對台灣繼續滲透個幾年，台灣多數人才懂得跟中共玩文字遊戲基本上是死路一條，因為徹頭徹尾都不會讓他改變想要侵吞台灣的核心價值？

葉耀元直言，中國要的就是台灣承認一中，然後中國以後就可以暢行無阻的「代表」台灣了，不要說以前不是這樣，以前的中國有習近平嗎？以前中國是全球第二大經濟體/軍事國家嗎？以前美中有對抗嗎？環境會改變，但國民黨的腦袋食古不化從來沒有成長過！

