為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    8成5教職月退金5萬起跳！教育部：盼推動年改支持年輕世代

    2025/11/06 10:07 記者陳政宇／台北報導
    教育部長鄭英耀。（資料照）

    教育部長鄭英耀。（資料照）

    立法院司法及法制、教育及文化委員會今（6日）聯席審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，聚焦停砍公立學校教職員年金。教育部長鄭英耀說明，今年（2025年）教職人員平均每月退休金為新台幣5.8萬元，約有85%月領逾5萬元，年改結束後的2028年仍有69%月領5萬元以上，盼年改順利推動、讓年輕世代有更好的工作環境和生活支持。

    鄭英耀今天上午出席委員會前受訪時，首先謝謝全國所有退休教師。鄭表示，台灣因為有他們過去投入人才培育工作，讓台灣各領域及產業都有非常豐碩的成果，大部分退休老師都擁有很好的退休生活安排，包括寄情於山林、走讀文化風采、定期與朋友歡唱聚會，或是含飴弄孫，皆怡然自得。

    然而，鄭英耀也提醒，由於台灣的全民健保、醫療進步、以及跨部會長照服務，國人的平均餘命已上升至80幾歲，這與當時退撫基金的規劃增加許多壓力，而年改正是要讓年輕世代有更好的工作環境和生活支持，盼世代彼此支持、讓年改順利推動，台灣的未來一定會更美好。

    關於退休待遇．鄭英耀說明，今年教職人員平均月退休金為5.8萬元，約有85%月領5萬元以上；年改結束後的2028年，預估平均每月可領金額約為5.3萬元，仍有69%月領5萬元以上。

    此外，教育部書面報告指出，依退撫基金第9次精算結果，因2023年初任人員個人專戶新制的實施，教育人員退撫基金用罄年度將從2045年提早至2042年，若要維持在原來2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，教育人員總計1360億元。

    教育部說，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補1600億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

    教育部表示，如依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，平均約為5.3萬元，其中仍有69%每月支領數額高於5萬元；倘納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，因此現行制度應足以保障退休生活，建議維持現行規定。若再調整恐使年金改革效益難以達成，衝擊原規劃達成退撫基金一個世代30年財務安全的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播