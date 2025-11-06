反年改法案完成初審 陳培瑜：國民黨人是否還願意想起馬英九的話？

立委陳培瑜。（資料照）

藍白推動反年改法案，民眾黨主席黃國昌被翻出過往大力支持年改的立場，遭諷「昨是今非」。對此，民進黨立委陳培瑜表示，不知道時代力量時期的黃國昌還記不記得自己說過的話？不知道馬英九大聲疾呼過的「是我們大家的年金」國民黨人是否還願意想起？

陳培瑜在臉書PO文表示，今天繼續在司法法制委員會和教育文化委員會聯席，討論公立學校教職人員退休撫卹條例的修法，今天的主席一樣是翁曉玲委員，我猜想她可能會在中午以前就結束會議，因為昨天傍晚結束會議後，我聽到好幾個國民黨委員跟她抱怨「拖太久了啦！」「不用給他們講這麼多廢話啦⋯⋯」



陳培瑜指出，如果今天真的中午就結束會議，我們也就不意外了！年金改革開倒車，這個命題應該不存在藍白的討論中吧！討論後，今天送出委員會，接下來就是韓國瑜院長要召開的黨團協商，根據過往的經驗也可能就是過水式的協商，然後就是沒有共識的表決。

陳培瑜直言，不知道時代力量時期的黃國昌還記不記得自己說過的話？不知道馬英九大聲疾呼過的「是我們大家的年金」國民黨人是否還願意想起？

