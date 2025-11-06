非洲豬瘟盧秀燕避戰缺席 聲量看政治：防疫讓人見識政治真實

「聲量看政治」分析數據指出，防疫讓人見識政治真實，相較於中央持續力戰疫病，地方則是採取冷處理，台中市長盧秀燕（圖右）不斷避戰，只在自己市政直播裡講「兩天清零」，沒回應核心問題。圖左為農業部長陳駿季。（資料照）

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調、稽查到防疫作為連連出包，遭外界撻伐，長期觀察網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」分析數據指出，防疫讓人見識政治真實，相較於中央持續力戰疫病，地方則是採取冷處理，台中市長盧秀燕不斷避戰，只在自己市政直播裡講「兩天清零」，沒回應核心問題。盧秀燕雖稱「市府已經很努力」，但一直出包就是一直出包，聲量自然難以挽回，在中央記者會點名盧秀燕應當出席時，盧秀燕卻選擇缺席、開啟自己的直播，這也暴露出盧秀燕最在意的不是防疫成效，是她的形象完不完美。

「聲量看政治」在臉書以「缺席的盧媽 vs 做事的陳部長：防疫讓人見識政治真實」為題發文指出，觀察這兩天的非洲豬瘟防疫YT直播數據，很明顯，農業部長陳駿季的泛綠觀看數暴漲、盧秀燕的泛藍觀看數下滑。為什麼？因為「誰真正掌握議題與做事的主導權」，觀眾就往哪邊靠。陳駿季連兩天站上記者會，語氣強硬、資料明確，看起來像是在「帶兵打仗」；而盧秀燕則選擇避戰，只在自己市政直播裡講「兩天清零」，讓人覺得她在講自己的版本，沒回應核心問題。

「聲量看政治」說明，綠營大力「支持部長」，藍營觀眾對盧秀燕的支持更加退怯。這不是單純「喜歡誰」的問題，是明白地看出了「誰看起來在處理事」。在網路時代，聲量比的是即時信任感，不是口號。

「聲量看政治」表示，從疫情指揮中心的記者會來看，中央是「每日一報」，包括公布疫調、要求報告、再點名地方責任，讓新聞輿情明白清楚權責與問題。中央的記者會，每一步都有焦點，媒體自然會跟著跑。盧秀燕則採「我不吵」的冷處理手段，但這在輿情上等於自動靜音。

結果中央成了「努力抓漏的教官」，地方被自己貼上「擅自行動」的標籤，陳駿季順勢把農業部的公信力拉高。盧秀燕的直播雖在講「市府已經很努力」，但整體事實擺在眼前，一直出包就是一直出包，聲量自然難以挽回。

「聲量看政治」提到，非洲豬瘟防疫爆發，中央記者會點名盧秀燕應當出席，她卻選擇缺席，轉而開啟自己的直播，紮紮實實的自我逃避。她只想要自己掌控鏡頭，讓畫面看起來「有在做事」。

但在盧秀燕自己的市政直播裡，沒有記者提問、沒有責任追究，只有一場為形象設計的表演。這樣的動作，正暴露出她最在意的不是防疫成效，是她的形象完不完美。

「聲量看政治」直言，在盧秀燕缺席中央疫情會議的那一刻，其實已經說明一切。對她而言，政治只是一種行銷手段。面對疫情，她寧可站在自家直播前，也不願接受公開問責。因為，那裡沒有挑戰，只有掌聲。這種「看起來在做事」的策略，一直都是她的政治日常。一切問題都被包裝成「好像在處理」，但市民始終看不見結果。

「聲量看政治」分析，非洲豬瘟事件已經是盧秀燕政治生涯的壓力測試了，她仍想用過去一貫的口號式政治撐過這場風暴，卻忽略民眾要的是實際作為。把防疫變成舞台，把政治變成鏡頭的延伸，把責任藏進自己的話術，這就是台中此刻的真相。滿城都是她的照片，卻沒人知道她做了什麼。

「聲量看政治」質疑，這種「面子政治」會讓真實狀況被掩蓋，當領導者只關心形象、害怕錯誤，整個台中市府也會隱藏問題，最終，台中市的問題終將一個個爆開，盧秀燕的負面人格特質此刻也一覽無遺。

「聲量看政治」指出，盧秀燕一向重視自己的形象。她在面對危機時，第一反應是「保持穩定」，而不是「公開釐清」，這種防禦式管理會讓人覺得她不誠懇，因為她太怕被看見錯誤。久而久之，她的政治生涯就變成現在大家看到的笑柄。

「聲量看政治」表示，如果她能「承認混亂」，反而才能重新建立信任。政治領導不能只是假裝沒事，而是要讓大家看到問題被解決的過程。政治人物真正的強大，是勇於面對問題。

「聲量看政治」直言，「城市需要真相，不需要直播」。當一個政治人物把直播當防線，她其實已經宣告：她只是在經營自己的個人品牌。當市長只想維持形象，台中這一整座城市就失去了靈魂。

「聲量看政治」在文末總結，陳部長與盧秀燕聲量的對比，是政治文化的分水嶺，一邊是誠實面對、一邊是避開現場。當人民開始看穿表演，聲量的趨勢就是對政治人物信任的倒數計時。

