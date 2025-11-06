為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    閃兵刑責提高至7年？ 顧立雄：將與內政部及相關部會研議

    2025/11/06 09:39 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄6日出席立法院外交及國防委員會，就「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」進行報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    國防部長顧立雄6日出席立法院外交及國防委員會，就「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」進行報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    藝人閃兵連環爆，法務部最高檢察署建議將「妨礙兵役治罪條例」法定刑度從5年以下有期徒刑提高至7年，國防部長顧立雄今（6）日表示，相關刑責國防部會與內政部及相關部會研議，但他強調，除役年齡與妨礙兵役並沒有完全連結，有構成妨礙兵役就會依法治罪，至於除役年齡會再做適切考量。

    藝人花錢閃兵案連環爆，藝人阿達昌璟翔昨赴新北地檢自首並以30萬元交保。針對最高檢建議將「妨礙兵役治罪條例」刑度提高至7年以下有期徒刑，顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」、並備質詢。

    顧立雄會前受訪說，妨礙兵役治罪條例相關刑責，會由國防部跟內政部以及相關部會來進行研議。

    另針對立委提案上調除役年齡至36歲仍須補服役，顧立雄說，除役的年齡與妨礙兵役其實沒有完全的連結在一起，事實上若構成妨礙兵役的行為，就會以「妨礙兵役治罪條例」來治罪。

    顧立雄強調，至於除役的年齡是如何，會考慮到對於每一個不同階層，他們能夠達成任務所需要的年齡，來做適切的考量。

