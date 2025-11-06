批藍白反年改 吳思瑤嘆：出賣一整個年輕世代

立法院司法及法制委員會昨初審通過「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，有關停止公務人員退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪而調整、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等關鍵條文，均全數保留送交朝野黨團協商。（資料照）

藍白推動反年改法案，引發外界熱議，民進黨立委吳思瑤發長文質疑，週休7日月領7萬，在市井小民眼裡是奢望，藍白政客卻說不夠要更多！她也批評，國民黨立委反年改，是對不起馬英九！民眾黨反年改，是對不起柯文哲！出賣一整個年輕世代的黃國昌，成了柯文哲口中的王八蛋！他也直言，毫無節制「預支未來」，就是犧牲下一代！

吳思瑤發出破千字的長文指出，立院上演的反年改鬧劇讓她徹夜難眠⋯⋯她直言「週休7日月領7萬」，你支持嗎？看在市井小民眼裡是奢望，藍白政客卻說不夠要更多！

吳思瑤表示，民調很清楚，6成民意支持年改繼續，是中止年改者的兩倍！但力擋「反年改」就像狗吠火車，雖然一整天拼搏下來肉體累心更累，但也不會停止為真理正義而戰。她重申「民進黨絕對。不。放。棄。努。力」。

吳思瑤說，小英總統的「想想論壇」10月網路改版後的首篇文章就是以年改為題，是有特別意義的！接手馬英九想做卻不敢做、努力完成時代使命的蔡總統，在反年改成為藍白新會期優先法案的同時，發出清楚明確的訊號：年金改革不應半途而廢！

吳思瑤呼籲朝野堅定改革，並指2017年金改革那段日子，每天立院被李來希發動的八百壯士包圍，他們放話「不讓民進黨立委進立院開會」。面對反年改人士的暴力威脅，每天必須在警察保護下才能踏進立院，幾次還得喬裝成助理、繞遠路避開陳抗人群。

吳思瑤表示，她有次被抗議者認出，還大喊「那個是民進黨立委，大家上！」一群人衝向她，她則是緊急被警察帶進一棟民宅樓梯間躲避，「那個驚駭的瞬間，我一輩子忘不了」。

吳思瑤強調，「我是立委，回應民意、改革國家制度、打破不公不義，何錯之有？為什麼進立院開會行使權利、善盡義務，不能光明磊落而必須躲躲藏藏？」這樣的掙扎憤慨日日上演。

吳思瑤指出，我們共同歷經那段披荊斬棘的改革歷程，讓台灣終於跟上國際改革年金的腳步、補回落後已久的進度，在艱難對立中堅定跨過歧異，實踐公平正義。2018迄今，在確保軍公教人員基本生活需求的前提下，合理緩步調降所得替代率，年金破口逐漸縮小，跨世代的退休保障更為穩固。只要再過三年，就可以完成改革初始設定的目標，將年金破產年限由原來的2031年延後至2049年。

但2024國民黨重回國會最大黨，加上民眾黨人背棄理念，曾經的改革戰友淪為反改革陣營的鷹爪打手，年改喊卡很難擋得住了。不過明知這是場會輸的戰役，民進黨依舊堅定作戰！吳思瑤直言「就算不能贏，但我們不能輸了良知、敗了信念！」這是為什麼今天我在司法委員會，明知會被沒收討論強行通過，明知會受藍白酸言酸語冷嘲熱諷、明知都是緣木求魚狗吠火車，我還是捧著厚厚的文件資料，一次一次發言論理，一次一次據理力爭。

吳思瑤表示，國民黨立委反年改，是對不起馬英九！民眾黨反年改，是對不起柯文哲！馬英九任內說「年改今天不做，明天就會後悔」時，羅智強就是他的總統府幕僚！而羅智強今天全場污名化年改，把改革詆毀成是霸凌。柯文哲也曾說「年金不改革台灣會變希臘、變苗栗，執政者一定要咬緊牙關撐過去！」「反年改團體是王八蛋！」而整碗捧走民眾黨的黃國昌，不只背叛了柯文哲，更出賣一整個年輕世代！黃國昌成了柯文哲口中的王八蛋！

吳思瑤表示，之後還有「教育人員反年改」法案，結果其實也可以預見了。在國民黨立委翁曉玲主持的會議上，民主討論是「惡習」，傅崐萁出現只為了監軍輾壓，黃國昌出現只為了舉手多一票。

吳思瑤質疑，藍白沒有人細讀銓敘部進行的第九次退撫基金精算報告，沒有人理性務實科學地看待制度變革的良窳，他們只在乎李來希們所代表的鐵票！王鴻薇嗆「只是提早4年破產有什麼大不了，又不是40年」。吳宗憲說「怎麼可以讓公務員退休金繳不起房貸呢」之類的荒誕發言，今天不斷replay！

吳思瑤在文末直言，這群毫無良知的政治丑角，賣力演出這一場反改革鬧劇。改革功虧一簣、半途而廢，誰將付出代價？毫無節制「預支未來」，就是犧牲下一代！

