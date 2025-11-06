為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌跟著藍營反年改 吳靜怡：小草便當錢豢養柯口裡的「王八蛋」

    2025/11/06 09:10 即時新聞／綜合報導
    藍白推動反年改法案，民眾黨主席黃國昌被翻出過往大力支持年改的立場，遭諷「昨是今非」。（資料照）

    藍白推動反年改法案，民眾黨主席黃國昌被翻出過往大力支持年改的立場，遭諷「昨是今非」。（資料照）

    藍白推動反年改法案，民眾黨主席黃國昌被翻出過往大力支持年改的立場，遭諷「昨是今非」。媒體人吳靜怡發文質疑，過去柯文哲曾經嗆反年改團體王八蛋，如今黃國昌讓年改信念變成政治笑話，有如「從罵王八蛋到變王八蛋」。吳靜怡也向民眾黨支持者喊話，「月薪不到5萬的小草，在支持月領5萬退休金的公務員制度？」、「小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些『王八蛋』，有夠諷刺」。

    吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲曾經嗆反年改團體王八蛋！而那句話，是一個改革者的直覺反應。但8年後，民眾黨黨主席黃國昌，卻高喊「停止調降年金」，要讓制度回頭、讓改革倒退，從罵「王八蛋」的人，現在變成「制度的守護王八蛋」，這場轉變，不只讓年改信念變成政治笑話，更是對整個世代改革信念的背叛。

    吳靜怡表示，柯文哲當年說過：「年改真正的問題，是用民國80年的人口結構，處理民國110年的人口結構。現在是領錢的人多、繳錢的人少，因此就垮掉。」這句話是制度誠實的診斷。但如今藍白喊停年改，等於是說：「沒關係，讓下一代自己想辦法。」

    吳靜怡直言，最諷刺的是，柯文哲的支持者，多數是月薪不到5萬的年輕人、基層上班族與自營小民，他們在選舉時願意掏出的是一份便當錢、一杯手搖飲的代價，去支持那個對世代正義的理想，但世代正義就這樣被黃國昌在政治交換裡宰殺。對此她也質疑「支持月領5萬退休金的公務員制度？向下剝奪、向上補貼！」

    吳靜怡在文末也強調，當「小草」支持「老體制」，柯文哲的改革不再是翻轉未來，而是看著黃國昌的行動搭配過去柯語錄自我安慰而已！小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些「王八蛋」，有夠諷刺。

