國台辦願與國民黨共謀統一 汪浩諷：藍營歡天喜地自掘墳墓

國民黨副主席蕭旭岑上任前夕，赴中會見中國國台辦主任宋濤，國台辦5日表明，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨在內的台灣各政黨為國家共謀統一。作家汪浩今（6日）在臉書發文質疑，國共是「共謀統一」，還是國民黨被共產黨統一？並強調，國民黨「歡天喜地自掘墳墓」。

汪浩提到，第三次國共合作看似「為中華民族謀復興」，其實是國民黨自掘墳墓的開場曲。當年第一次合作，國民黨被共產黨「借殼上市」；第二次合作，國民黨被迫「攜家帶眷」逃難台灣。如今第三次國共合作若真上演，恐怕剩下的國民黨不是「反台獨」，而是「被統一」。

汪浩指出，國民黨副主席蕭旭岑剛赴中，國台辦便高喊「為國家共謀統一」，口氣親切地像在預告「國民黨回歸祖國懷抱」的喜訊。汪認為，國民黨若真信「九二共識是定海神針」，那麼這根「神針」釘的大概是自己最後的棺蓋。

汪浩提到，國民黨主席鄭麗文說要「透過和平對話化解矛盾」，讓人想起歷史上那句「我們都是一家人，只是有的人要先消失」，當國民黨再次與中共把酒言歡，喝的不是友誼，而是滅黨的送葬酒。

汪浩表示，國共每次「攜手」，國民黨就少一條命，若真要第三次合作，那這次就讓國民黨在「和平統一」的掌聲中，光榮地完成歷史任務，也就是「自願消失」。

