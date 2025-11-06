新壽「分手費」44.7億月差近百億 胡采蘋批全網帶風向：幸好沒被得逞

北士科T17、T18地上權解約，新壽開價分手費44.7億元。（資料照）

北士科T17、T18地上權解約，新壽開價分手費44.7億元，財經網美胡采蘋對此發文質疑，對比1個月前總價140億的解約金，價格天差地別，讓她直言「指鹿為馬，莫此為甚。幸好最後沒被得逞」。

輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18基地，先前卻因地上權問題卡關，台北市政府與新光人壽（新壽）本週洽談解約金額，台北市副市長李四川昨證實收到公文，新壽開價分手費44億7千萬餘元，扣除已繳給市府約34億餘元，成本約10.4億，比市府先前預估的略多。台北市長蔣萬安昨指出，這筆分手費，除新壽已繳給市府的部分，餘下的差價部分，會由輝達概括承受。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋發文表示，44.7億跟一個月前李四川收到的，107億50年潛在利益以及32.8億標金返還（總價140億）的解約金，價格天差地別。她直言在中秋節假期的時候，全網被帶風向，指責北市府無能、罵中央政府是國際超級宇宙無敵大笑話，說輝達馬上要去印度設總部、輝達不來台灣，輝達厭惡台灣政治口水，各種貶低台灣的話。

胡采蘋指出，當時她第一時間就跟大家解釋，這些人出來帶風向真的很有問題，花個幾百萬找網紅和媒體，就能槓桿4年3倍100億的土地暴利，這些講話的人根本就有問題，攻擊北市府、攻擊中央政府真的就是別有用心。

胡采蘋直言，只是一個月前後，價格差了快100億，如果真的聽從了那些動機可疑的網紅和媒體，所有經手此案的公務員真的比竇娥還冤，真的非常不服。她也強調，現在想起來還是非常生氣，指鹿為馬，莫此為甚。幸好最後沒被得逞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法