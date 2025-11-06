中市府非洲豬瘟專案報告曝光！稱「防疫成效顯著」 懲處2基層人員

台中市府向議會提出非洲豬瘟專案報告。圖為台中市長盧秀燕。（資料照）

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，遭各界撻伐，台中市議會緊急調整議程，要求市府明（7日）進議會進行非洲豬瘟事件專案報告，書面報告首曝光，多名民進黨議員痛批內容避重就輕，關鍵資料付之闕如，連番荒腔走板的作為，最後只有兩基層人員被懲處，「高官全數安全下莊」，甚至報告中的結語是「市府防疫措施成效顯著」，議員怒批「這樣的報告，大家看得下去嗎？」

台中爆非洲豬瘟疫情，中央急滅火，經過15日豬隻禁運、禁宰等防疫措施後，中央災害應變中心昨（5日）宣布，已達到非洲豬瘟清零目標，禁運宰令將自今日起兩階段解封。

雖然疫情順利控制，但台中市政府因非洲豬瘟相關疫調及防疫作為荒腔走板，台中市議會日前調整議程，緊急排定台中市府明天到議會進行非洲豬瘟事件專案報告，相關報告內容電子檔已提供給各議員，報告提前曝光，不少議員檢視後「又一肚子氣」。

議員周永鴻質疑，市府提供給議員的書面報告內容，沒有環保局3次「廚餘蒸煮」稽查紀錄、也沒有農業局動保處的訪視資料，他要請問盧市長，一份向議會、向市民負責的調查報告，卻不提供關鍵資料，「是怕真相揭露在大家眼前嗎？」

議員謝家宜也說，整份專案報告避重就輕，結論更令人傻眼，大家都看到市府面對這次疫情手忙腳亂，差點害到全台，市府卻還在宣稱「第一時間以最高規格啟動防疫機制」，至今還覺得自己防疫措施成效卓著。

市議員江肇國也說，市府送來報告中，整起豬瘟防疫風暴裡被懲處的竟然只有兩位基層員工，一個是假日去清消的約僱人員，另一個是沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，半個月以來市府在疫情中的離譜行徑，「通通都是基層的錯」，市府的諸位高官沒人有錯，不需道歉，不需究責，「全數安全下莊」，這樣的報告，大家看得下去嗎？

市府給議員的專案報告宣稱「防疫措施成效顯著」。（記者蘇孟娟翻攝）

台中市府向議會提出非洲豬瘟專案報告。（記者蘇孟娟翻攝）

