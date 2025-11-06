指高翬名下車輛有多張過期罰單 四叉貓爆高家二姊曾積欠53萬卡債

「四叉貓」在臉書列出高翬名下的車輛，指出高翬積欠1500元的過期罰單，另外高翬的姊姊高習曾經刷卡刷了20萬沒繳，放著讓循環利息增加，最後共欠了53萬卡債。（資料照）

民眾黨主席黃國昌小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」疑似和黃的狗仔隊醜聞有關，近期高翬寄給週刊的存證信函意外引爆其他疑點。網紅「四叉貓」在臉書列出高翬名下的車輛，指出高翬積欠1500元的過期罰單，另外高翬的姊姊高習曾經刷卡刷了20萬沒繳，放著讓循環利息增加，最後共欠了53萬卡債。

四叉貓查出高翬名下的《恆合營造有限公司》，登記地址與黃國昌的板橋服務處相同，經過查詢後發現，《恆合營造有限公司》共積欠1500元罰單未繳。四叉貓對此表示：「高翬妳家那麼有錢，欠1500元的過期罰單趕快去繳啦！」同時也諷刺黃國昌：「小姨子的罰單寄到服務處，黃國昌也不會順手幫忙繳喔？」

四叉貓6日清晨再度於臉書發文，提及高翬的姊姊高習曾欠下超過53萬的卡債。四叉貓搜尋法院判決書發現，高習過去曾經刷卡將近20萬都沒去繳，放著讓循環利息增加33萬，最後共欠了53.6萬。四叉貓諷刺地說：「這點錢對高家來說一定是小錢，所以才會放到忘記繳對吧！」

許多網友在四叉貓的貼文底下留言表示：「才20萬對高家來說太少，要滾到53萬才有點想繳錢，一定是這樣。」、「19萬6變成53萬6，這是拖了多久不繳......有錢人真好，連欠錢都可以忘記。」、「刷卡不還導致欠款金額暴增的千金大小姐。」、「正常在經商的人不會放任自己信用出問題，這個狀況有點怪。」、「900芯的罰單也才900......」、「一直欠錢，銀行都不處理？」、「蔥怎麼沒有幫忙出頭告銀行重利罪？」

