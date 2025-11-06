為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白強推反年改 林智群：退休人士領得比上班族多，合理嗎？

    2025/11/06 09:23 即時新聞／綜合報導
    立法院司法法制委員會5日排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案，擔任主席的藍委翁曉玲居然限制民進黨立委發言時間，甚至稱充分討論是過去的「惡習」，讓外界看傻眼。（資料照）

    立法院司法法制委員會5日排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案，擔任主席的藍委翁曉玲居然限制民進黨立委發言時間，甚至稱充分討論是過去的「惡習」，讓外界看傻眼。（資料照）

    藍白強推反年改法案，引發外界質疑，律師林智群發文質疑，早在2018年年金改革會議已經通盤檢討過，認爲軍公教年改勢在必行才開始推動，如今才改一半藍白就想翻桌，若現在要改回去，一年國庫要多花300億元。林智群也批評，年改沒過之前，退休人士有9成以上週休7日、月領5萬以上，「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」

    林智群在臉書發文指出，有網友（人頭帳號？）聲稱「年改就是製造對立」，對此他質疑「反年改才是製造對立吧？」他表示早在2018年年金改革會議已經通盤檢討過，認爲軍公教年改勢在必行，才開始推動，為了避免衝擊太大，還分10年慢慢調整。不料現在才改一半，藍白就想翻桌？

    林智群直言，現在改回來，一年國庫要多花300億元，10年就是3000億元，這些錢拿去造潛艦不好嗎？拿去填補健保不好嗎？

    林智群也直言，「大家可以看到，在年改沒過之前，退休人士有9成以上週休7日月領5萬以上（最多的是7-8萬元）。就算是改到現在，2025年9月，公務人員的每月退休金平均為5萬395元、教育人員平均為5萬7973元」、「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」

    林智群也提到，「週休7日，一個月拿5-8萬元，每天爬山、出國玩、看第三間房子，叫大家不要計較，不然就是挑撥族群？這不是拿了便宜又賣乖嗎？」

    林智群也指出，「有人會說我們一個月提撥5000-8000元欸！」對此他也質疑，「提撥5000-8000元，退休後可以領5-8萬元，這麼補，你怎麼不說？而且之前退休的軍公教，通常比勞工65歲還早退休，可以早領好幾年，這些他們就不講了」。

