高市早苗讓日本從被動轉為主動 矢板明夫：明顯看出日本態度轉變

矢板明夫指出，高市早苗成為日本首相後，日本的外交方向出現了明顯變化，她的領導讓人看到日本正在重新走向世界舞台中心，這不只是外交策略的調整，更是日本態度的轉變。（資料照）

日本首相高市早苗上任後，為日本國政帶來新氣象，資深媒體人矢板明夫5日發文指出，高市早苗成為日本首相後，日本的外交方向出現了明顯變化，她的領導讓人看到日本正在重新走向世界舞台中心，這不只是外交策略的調整，更是日本態度的轉變。

矢板明夫指出，高市早苗5日與烏克蘭總統澤倫斯基打電話，表明日本將持續支持烏克蘭的重建，並強調「日本與烏克蘭站在一起」的立場不會改變。這段半小時的通話向國際社會發出明確訊息，也就是日本要在世界舞台上扮演更主動的角色，不只是追隨他國。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫認為，高市早苗的積極表態，與美國總統川普對烏克蘭問題的態度形成對比，也讓外界看到日本並非一味依賴美國，這對於國內那些批評她「聽命於美國」的聲音，是一次有力的回應，除了在外交展現自主立場，也讓世界看到一個更有存在感的日本。

矢板明夫提到，高市早苗除了烏克蘭議題，也和義大利總理梅洛尼通話，確認加強G7合作，她不只重視國際聯盟，也希望日本能在全球安全與經濟問題上發揮更大作用，這反映出她推動「積極外交」的想法。

矢板明夫表示，高市早苗在參加自民黨總裁選舉時，就談到希望日本領導人能更常出訪、加強外交，如今她成為首相，確實依照當時的話去做，讓日本的外交方向變得更清楚，「堅定支持民主國家、重視國防與安全、並努力提升國際影響力」。

矢板明夫認為，高市早苗的做法顯現出，她並不想讓日本只做「美國的夥伴」，而是要讓日本能以自己的方式發聲，成為維護和平與秩序的重要力量；她的領導讓人看到日本正在重新走向世界舞台中心，同時也將日本從被動轉為主動，從「依附」轉為「並肩」，高市早苗的時代正開啟日本新一輪的外交篇章。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法