    首頁 > 政治

    非洲豬瘟解封前夕盧秀燕PO文了 網灌爆狂刷負評

    2025/11/05 23:38 記者蘇孟娟／台中報導
    解封前夕，台中市長盧秀燕晚間臉書終於有最新PO文了。（記者蘇孟娟攝）

    解封前夕，台中市長盧秀燕晚間臉書終於有最新PO文了。（記者蘇孟娟攝）

    台中爆發非洲豬瘟，中央急進駐救火，疫情成功控制在台中單一案例豬場，明天（6日）起兩階段解封。台中市長盧秀燕今晚在臉書PO文說，進入解封倒數的關鍵階段，「台中市政府不能鬆懈，確保防疫萬無一失」，感謝所有防疫團隊、中央夥伴與市民家人的協助。這是疫情爆發15天來，她「唯3」PO文，大批網友一面倒狂刷負評，「別人把事情處理好了，這個時候妳就跑出來了」、「躲幾天了妳」、「要解封就收割」。

    台中市疫調、防疫作為荒腔走板，盧秀燕昨天還在講台中防疫「全國最嚴」、及時拆彈、化解危機，再遭遭撻伐。中央進駐急救火成功清零，今天宣布明天起兩階段解封，盧秀燕臉書今晚終於又PO文，也是她10月26日有豬瘟防疫貼文後，終於有最新貼文。

    盧秀燕寫道，越是接近解封，防疫團隊就越要謹慎，在進入解封倒數的關鍵階段，台中市政府不能鬆懈，確保防疫萬無一失，細數台中防疫團隊近來作為。她兩度提到「依中央指示」回溯疫調，以及啟動「東南亞餐飲店家稽查專案」。

    盧秀燕說，她感謝所有防疫團隊、中央夥伴與市民家人的協助，讓防疫工作能穩健前進，防疫視同作戰，「守住台中就是守住台灣」。

    不過，大批網友留言一面倒狂刷負評，「別人把事情處理好了，這個時候妳就跑出來了，厲害厲害」、「躲幾天了！不要再邀功」、「台中有市長？甩鍋第一、攬功也第一」、「超級扯後腿、出事沒作為，只有收割成果的時候跑第一」、「出一張嘴的市長，購物節第一！扯後腿第一！推卸責任第一！」、「要解封就收割」。

    有網友認真地問，「真的很少看到一個市長發文留言都是負面的，可見做得多失敗」； 但也有人留言打氣，「市長加油」、「認真的市長辛苦了」。

