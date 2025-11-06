蘇巧慧選新北市長提1政見「板橋能拿破6成票」？ 數萬人超有共鳴

蘇巧慧將代表民進黨出線參選新北市長。（資料照）

2026縣市長選舉戰鼓擂起，民進黨選對會5日拍板，徵召立委蘇巧慧出線參選新北市長，引發外界討論。有網友獻上「錦囊妙計」，就是停辦多年來讓不少板橋人怨聲載道的「新北耶誕城」，包能在板橋拿到破6成選票，釣出大票網友共鳴。

民進黨選對會週三下午召開會議，據發言人吳崢轉述，選對會一致決議，將向中執會建議，徵召蘇巧慧參選2026新北市長，後續徵召提名作業待中執會確認後進行。蘇巧慧則說，已做好準備承擔重任，會籌組最強團隊，打贏2026的選戰。

而有網友近日在Threads發文笑稱：「蘇巧慧明年的選舉政見，只有要一條『停辦新北耶誕城』，應該在板橋就可以拿到破六成的票了……」。

貼文曝光吸引2萬多人按讚，「這我絕對支持，每次耶誕城看到那人潮真的會堵爛」、「新北耶誕城是板橋人的年度輪迴噩夢」、「她要是提出來我絕對投她」、「身為基督徒不喜歡這種假借耶穌誕生之名實則搞商業之實的爛活動」、「支持停辦沒用的耶誕城！」、「那個耶誕城前幾年還覺得很好，但每年都一樣沒什麼變化」。

也有人直言，「新北耶誕城可以，但讓它巡迴嘛！新北那麼大又不是只有板橋辦在林口不好嗎？辦在三峽不好嗎？幹嘛每年都在板橋？一年兩年還可以，每年都來就很煩」、「耶誕城也不是說取消就取消的，對於我們在地人一般民眾來說恨不得取消，但是對於商人來說這是商機，如果取消勢必引發反彈」、「既然叫新北歡樂耶誕城，至少要新北每一個區都輪流舉辦才公平才歡樂吧」、「其實耶誕城如果一定要辦，為什麼不每年換位置，每年都要板橋人承擔，這樣不太對吧？」。

